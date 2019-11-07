Поліція почала розслідувати насильство стосовно правоохоронців з боку футбольних фанатів у Львові

Поліція почала розслідувати як насильство стосовно правоохоронців та хуліганство бійку футбольних фанатів з України, Франції та Німеччини у Львові в ніч на 7 листопада. Про це йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції у Львівській області, передають Українські Новини.

"Завдяки злагодженим спільним і професійним діям працівників поліції вдалося припинити бійку, участь в якій приймали близько ста осіб, які є футбольними фанатами з України та Франції", - йдеться в повідомленні.

Для встановлення обставин події у Галицький відділ поліції було доставлено дванадцять учасників бійки - з яких четверо львів'яни, решта - іноземці.

Під час виконання своїх службових обов'язків були травмовані двоє поліцейських і пошкоджено 2 службових автомобіля.

Вказується, що в даний час у львівську поліцію звернень від осіб, які могли бути травмовано під час зіткнення, не надходило.

"Зараз наслідком відкриті кримінальні провадження за ч. 3 ст. 296 (хуліганство) КК України та за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України», - йдеться в повідомленні.

Санкції статей передбачають покарання - позбавлення волі на строк до п'яти років.

Як повідомляли Українські Новини, Львівська міська рада просить поліцію посилити заходи безпеки на матчі Ліги Європи "Олександрія" (Олександрія, Кіровоградська область) -"Сент-Етьєн" (Франція) з-за масової бійки футбольних фанатів у Львові.

У ніч з 6 на 7 листопада затримала 12 осіб під час бійки 100 футбольних фанатів з України, Франції та Німеччини у Львові.