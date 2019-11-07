Львовский горсовет просит полицию усилить меры безопасности на матче "Александрия" -"Сент-Этьен" из-за массовой драки футбольных фанатов

Львовский городской совет просит полицию усилить меры безопасности на матче Лиги Европы "Александрия" (Александрия, Кировоградская область) -"Сент-Этьен" (Франция) из-за массовой драки футбольных фанатов во Львове. Об этом говорится в сообщении Львовского городского совета, передают Українські Новини.

Матч состоится 7 ноября на "Арене Львов" во Львове.

"Горсовет Львова направил письма в полицию и Службу безопасности Украины с просьбой усилить меры безопасности на стадионе во время матча между футбольными клубами "Александрия" - "Сент-Этьен", фаны которых, вероятно, участвовали в ночных событиях в центре Львова", - говорится в сообщении.

Мэр города Андрей Садовый отметил, что футбол - это эмоции и спорт, поэтому город осуждает любое хулиганство.

"Ночью во время событий на Рынке никто из болельщиков не пострадал, пострадали 2 работника полиции, повреждены 2 полицейские машины", - сказано в сообщении.

Горсовет также передал все записи с камер видеонаблюдения правоохранительным органам.

Как сообщали Українські Новини, полиция в ночь с 6 на 7 ноября задержала 12 человек во время драки 100 футбольных фанатов из Украины, Франции и Германии во Львове.