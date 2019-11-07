Британського туриста з'їла триметрова акула, а з її шлунка дістали лише руку з обручкою

Турист з Британії був з'їдений тигровою акулою на вихідних у французького острова Реюньон, недалеко від Мадагаскару. Єдине, що знайшли в шлунку вбитої акули - його руку з обручкою, повідомляє The Sun.

44-річний шотландець за національністю, який проживає в Англії, пропав без вісти під час підводного плавання біля острова. Ім'я загиблого не називається. Про його зникнення слідчим органам повідомила дружина, з якою чоловік приїхав на тиждень на острів, а в суботу чоловік заявниці відправився пірнати з аквалангом у лагуну Ермітаж недалеко від Сен-Жіля.

Коли шотландець не повернувся, його дружина забила тривогу, і чоловіка почали шукати з човнами і вертольотами.

"Дайвери обшукали кораловий риф в цьому районі, і на землі також були патрулі, в яких брали участь собаки-шукачі. На жаль, цієї людини не знайшли", - розповіли в поліції.

При цьому родина чоловіка описувала його як сильного плавця, але жінка, яка чекала його на березі, не бачила, що він виходив з води.

В Індійському океані біля Мадагаскару часто відбуваються напади акул. Під час візиту до Реюньону минулого місяця президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його уряд робить все можливе, щоб боротися з нападами.

Багато пляжів навколо Реюньона закриті для плавців і серферів, але заборони часто ігноруються. Тигрові акули поступаються тільки великим Білим акулам у нападах на людей, але може трапитися так, що чоловік потонув, і його труп привернув рибу.

На руці, знайденій у шлунку акули, ще проведуть тести ДНК, проте дружина загиблого вже впізнала кільце.

Вбита акула була довжиною понад три метри.

Як повідомляли Українські Новини, вчені записали відео однієї з найбільш гігантських акул світу, яке існує 180 млн років. Раніше на Гаваях акула вбила чоловіка. Крім того, в Одесі з акваріума готелю вистрибнула акула.