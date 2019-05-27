На Гавайях акула убила мужчину

На американских Гавайях акула убила пожилого мужчину, приехавшего на отдых из Калифорнии. Такое случилось впервые за четыре года . Об этом сообщает ТСН.

Отдыхающий мужчина плавал за 50 метров от побережья, когда на него напала акула. Спасатели пытались достать пловца, но их усилия оказались напрасными.

Сейчас же власти распорядилась вывесить предупредительные таблички на пляжах, а отдыхающих просят не пренебрегать собственной жизнью и не заплывать далеко от берега.

Как сообщали Українські Новини, носорог ранил двухлетнюю девочку в зоопарке Флориды.

Ранее в Австралии акула внезапно напала на женщину.