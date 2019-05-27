На Гавайях акула убила мужчину

На американских Гавайях акула убила пожилого мужчину, приехавшего на отдых из Калифорнии. Такое случилось впервые за четыре года . Об этом сообщает ТСН.\r\nОтдыхающий мужчина плавал за 50 метров от побережья, когда на него напала акула. Спасатели пытались достать пловца, но их усилия оказались напрасными.\r\nСейчас же власти распорядилась вывесить предупредительные таблички на пляжах, а отдыхающих просят не пренебрегать собственной жизнью и не заплывать далеко от берега.\r\nКак сообщали Українські Новини, носорог ранил двухлетнюю девочку в зоопарке Флориды.\r\nРанее в Австралии акула внезапно напала на женщину.