Ученые записали видео одной из самых гигантских акул мира, вид которой существует 180 млн лет

Команда исследователей сделала невероятные кадры близкой встречи с древним видом гигантской шестижаберной акулы, которая известна как самая древняя на земле, сообщает Newsweek.

Команда во главе с Дином Груббсом из Университета штата Флорида проводила погружения к подводнику под названием "Надир" в рамках экспедиции, организованной, чтобы запечатлеть одну из акул в их глубоководной среде.

Во время одного из погружений команде повезло подойти близко и снять на видео самку одной из крупнейших в мире акул, которую один из членов экипажа описал как "огромное чудовище". На видео видно, как акула даже попыталась отгрызть установленный на судне гарпун.

По словам исследователей, шестижаберные акулы принадлежат к роду акул, который существует уже 180 миллионов лет и представляет самую древнюю живую линию акул в мире. Они отличаются шестью большими заметными жаберными щелями, в то время, как большинство акул имеет только пять.

При этом самки этих акул крупнее самцов.

Шестижаберные акулы распространены в тропических и умеренных водах по всему миру, обычно обитают на глубинах от 200 метров до 1 км, хотя они были замечены и в 1,5 км ниже поверхности. Однако исследователи знают очень мало об этом загадочном виде.

https://www.youtube.com/watch?v=iy_26C-2gSs" frameborder="0" allowfullscreen>

Как сообщали Українські Новини, в Тихом океане ученые нашли светящихся акул. Также у берегов Испании впервые за 40 лет зафиксировали большую белую акулу.

Ранее в Великобритании поймали рекордно огромную голубую акулу.