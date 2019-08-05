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  • Ученые записали видео одной из самых гигантских акул мира, вид которой существует 180 млн лет
05 августа 2019, понедельник, 08:00 5698
Наука 2019-08-05T08:00:02+03:00
Українські Новини
Ученые записали видео одной из самых гигантских акул мира, вид которой существует 180 млн лет

Ученые записали видео одной из самых гигантских акул мира, вид которой существует 180 млн лет

Команда исследователей сделала невероятные кадры близкой встречи с древним видом гигантской шестижаберной акулы, которая известна как самая древняя на земле, сообщает Newsweek.

Команда во главе с Дином Груббсом из Университета штата Флорида проводила погружения к подводнику под названием "Надир" в рамках экспедиции, организованной, чтобы запечатлеть одну из акул в их глубоководной среде.

Во время одного из погружений команде повезло подойти близко и снять на видео самку одной из крупнейших в мире акул, которую один из членов экипажа описал как "огромное чудовище". На видео видно, как акула даже попыталась отгрызть установленный на судне гарпун.

По словам исследователей, шестижаберные акулы принадлежат к роду акул, который существует уже 180 миллионов лет и представляет самую древнюю живую линию акул в мире. Они отличаются шестью большими заметными жаберными щелями, в то время, как большинство акул имеет только пять.

При этом самки этих акул крупнее самцов.

Шестижаберные акулы распространены в тропических и умеренных водах по всему миру, обычно обитают на глубинах от 200 метров до 1 км, хотя они были замечены и в 1,5 км ниже поверхности. Однако исследователи знают очень мало об этом загадочном виде.

Как сообщали Українські Новини, в Тихом океане ученые нашли светящихся акул. Также у берегов Испании впервые за 40 лет зафиксировали большую белую акулу.

Ранее в Великобритании поймали рекордно огромную голубую акулу.

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