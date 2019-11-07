Генпрокурора викликають у Раду пояснити, чому не просуваються розслідування проти Порошенка і Стерненка

Депутат Максим Бужанський закликав генерального прокурора Руслана Рябошапки прийти в Верховну Раду для надання роз'яснення щодо розслідування справ Сергія Стерненка та депутата Петра Порошенка.

Про це йдеться у депутатському запиті Бужанського на ім'я Рябошапки.

"Прошу Вас, як Генерального прокурора України, особисто прибути на пленарне засідання Верховної Ради України і надати роз'яснення щодо блокування розслідування кримінального провадження №1201816150001215 від 14.052018 р., головним фігурантом якого є громадянин України Стерненко Сергій В'ячеславович. Прошу надати обґрунтовану відповідь про причини, що перешкоджають в розслідуванні цієї справи", - йдеться в ньому.

Також у запиті є прохання про роз'яснення перебігу усіх справ, які стосуються Петра Порошенка.

"Також прошу проінформувати Верховну Раду України про хід та попередні результати розслідування кримінальних проваджень в яких фігурує народний депутат україни Петро Олексійович Порошенко", - сказано в ньому.

Як повідомляли Українські Новини, У "Слуги народу" пояснили, чому Стерненко вивів з-під підозри Рябошапка.

Тим часом Національне антикорупційне бюро відмовилося повідомити, готує повідомлення про підозру колишньому президенту Петру Порошенку і в скількох справах він фігурує.