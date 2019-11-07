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07 листопада 2019, четвер, 11:35 36
Бізнес 2019-11-07T13:15:03+02:00
Українські Новини
Порошенко переписав частину Roshen на свого сина

Порошенко переписав частину Roshen на свого сина

Roshen, Олексій Порошенко, Петро Порошенко, кондитерська фабрика, бенефіціари
Петро Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko
Петро Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko

Син колишнього Президента Петра Порошенка Олексій став кінцевим бенефіціаром ТОВ "Центрально-Європейська кондитерська компанія" (ЦЕКК, Київ), що входить в структуру корпорації Roshen, змінивши свого батька.

Про це свідчать дані Єдиного держреєстру юросіб і фізосіб-підприємців, передають Українські Новини.

Згідно з ним, на даний момент кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ЦЕКК є Олексій Порошенко та здійснює вплив на неї через юрособи CEE Confectionery Investments Limited, Roshen Europe B. V. і Roshen Group S. a.r.l.

При цьому відсоток частки статутного капіталі в юридичній особі в Олексія Порошенка становить 85%.

У свою чергу Roshen Europe B. V. є засновником ЦЕКК.

За інформацією сервісу моніторингу реєстраційних даних українських компаній "Опендатабот", бенефіціарний власник ЦЕКК змінився 31 жовтня.

Також, згідно з реєстром, син Порошенка став бенефіціаром низки компаній, засновником яких є ЦЕКК, зокрема ТОВ "Рошен Де Люкс" (Одеська область), дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "Рошен" (Київ), ТОВ "Рошен-Волинь" (Луцьк), ТОВ "Рошен Світ" (Одеська область), ТОВ "Рошен Ексклюзив" (Чернігів).

За даними декларації Порошенко від 20 травня, він був кінцевим бенефіціаром всіх зазначених вище компаній.

На даний момент екс-Президент залишається бенефіціаром Київської і Вінницької кондитерських фабрик, бісквітного комплексу "Рошен" (Бориспіль), Вінницького молочного заводу.

Водночас президент корпорації В'ячеслав Москалевський на зустрічі з журналістами 5 листопада заявив, що не відбулося жодних змін у структурі власності корпорації.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Москалевський заявив, що колишній Президент Петро Порошенко не вникає в бізнес після завершення терміну президентських повноважень.

Одеська кондфабрика Roshen збільшила дохід на 44% у 2018.

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