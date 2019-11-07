У жовтні квартири на вторинному ринку в Києві здорожчали на 1%

У жовтні порівняно з вереснем пропозиція на вторинному ринку нерухомості в Києві знизилася на 8,9% до 10 860 квартир.

Про це йдеться в повідомленні інформаційно-аналітичного порталу "Столична нерухомість", передають Українські Новини.

Також зменшився обсяг пропозиції у загальній площі на 7,7%, а в доларовому вираженні - на 7%.

Із січня поточного року середня ціна на житло в Києві в доларовому еквіваленті збільшилася на 11%, у гривневому – 1,6%.

"У жовтні середня вартість представлених до продажу 1-4-кімнатних квартир в Києві відзначена на рівні 1 383 доларів/кв. м, відносно вересня середня ціна збільшилася на 1%. У національній валюті – на 2,2% до 35 209 гривень/кв. м", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що в структурі пропозиції за повними цінами за об'єкт переважають квартири в ціновій категорії від 50 до 100 тис. доларів - 42%.

Частка квартир в ціновій категорії до 50 тис. доларів становить 18% від загальної пропозиції, у категорії від 100 до 150 тис. доларів - 18%, від 150 до 250 тис. доларів - 14% і 250 тис. доларів - 8%.

Найбільша кількість квартир пропонувалася в Печерському районі – 15%, у Голосіївському та Дарницькому районах – по 14%, у Шевченківському – 13%, у Солом'янському – 11%, у Дніпровському районі – 10%.

Найменша частка виставлених на продаж квартир: в Оболонському районі – 7%, у Святошинському та Подільському районах – по 6%, у Деснянському – 4%.

При цьому в загальному обсязі однокімнатні квартири зайняли 22%, двокімнатні - 31%, трикімнатні - 37% і чотирикімнатні - 10%.

Як повідомляли Українські Новини, більше половини українців живуть у перенаселених будинках.