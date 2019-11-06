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06 листопада 2019, середа, 23:52 54
Події 2019-11-06T23:54:10+02:00
Українські Новини
У Києві через смертельний підрив авто оголошений план "Перехоплення": перші подробиці

У Києві через смертельний підрив авто оголошений план "Перехоплення": перші подробиці

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Підрив авто на Житомирській трасі. Фото: поліція
Підрив авто на Житомирській трасі. Фото: поліція

Винуватцю, який підірвав автомобіль сьогодні ввечері, 6 листопада, в Києві на Житомирській трасі, вдалося втекти. Про це повідомляє "dtp.kiev.ua" в Facebook.

Так, повідомляється, що на розвороті на чайки мотоцикліст кинув на дах мерседеса вибуховий пристрій і зник.

Відзначається, що правоохоронці ввели в Києві план "Перехоплення".

"Об'єктом злочину була не маршрутка - це замах на директора фармацевтичної фірми Ігоря Сало. Підірвали його автомобіль. За попередньою версією це зробив мотоцикліст, який поставив на дах авто невідомий предмет, який вибухнув. Зараз підприємець і його водій тяжко поранені і перебувають у лікарні, охоронець загинув", - зазначили в спільноті.

Підрив авто на Житомирській трасі. Фото: поліціяПідрив авто на Житомирській трасі

Також у прес-службі поліції повідомили, що зараз встановлюються анкетні дані загиблого і постраждалих. Крім того, вирішується питання про правову кваліфікацію події.

Як повідомляли Українські Новини, 6 листопада, в Київській області стався вибух автомобіля, в результаті якого загинула одна людина, а ще двоє - госпіталізовані.

Раніше в Дніпропетровській області підірвали автомобіль начальника відділення поліції. Начальник Первомайського відділення поліції сів за кермо власного автомобіля, а через 30 секунд пролунав вибух задній частині автомобіля.

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Підрив авто на Житомирській трасі. Фото: поліція
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