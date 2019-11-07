Сьогодні Меркурій перейшов у Терези: головне про "м'який" астрологічний період

Сьогодні, 7 листопада, Меркурій змінює своє положення і переходить зі знаку Скорпіона в Терези. Таким чином зростає роль спілкування. Про цей астрологічний період розповідає ведичний астролог Аліна Кузимович на своїй сторінці в Facebook.

Меркурій відповідає за мовлення, спілкування, комунікації, бізнес, навчання, торгівлю. Коли Меркурій буде стояти в сузір'ї Терезів, треба прагнути до балансу. Водночас буде відчуватися вплив Венери, адже Венера керує Терезами. Спілкування стане більш м'яким.

Сприятливо в цей період відвідувати тренінги, курси, семінари, пов'язані з мовою, писемністю або ораторським мистецтвом.

Люди стануть більш дипломатичні у спілкуванні, будуть проявляти творчий підхід. Всі відчують, що висловлювати думки стає легше, легше домовлятися для обох сторін, не зважаючи на деякі коливання (у знаку Терези дві чаші).

В цей період буде більше зустрічей, комунікацій, нові зв'язки. Тому ті, у кого ще немає другої половинки, можуть її зустріти в цей період. Тому не варто нехтувати відвідинами гарних місць, спілкуванням, зустрічами з друзями, знайомствами.

Також буде відчуватися важливість гармонії у стосунках, спілкуванні з близькими.

В цей період в спілкуванні люди дуже сильно будуть звертати увагу на зовнішній вигляд, охайність, тембр голосу співрозмовника. І рішення будуть залежати від цих аспектів.

Ніколи не завадить гармонізувати Меркурій. Тому важливо говорити правду, не говорити зайвого, читати, вчити мови. Дуже гармонізує Меркурію зелений колір, а також прогулянки в парках, де багато дерев.

А тим часом Юпітер вже перейшов в знак Стрільця, у свій власний знак. Сприятливий період попереду для всіх знаків зодіаку.

Нагадаємо, що гороскоп на сьогодні для всіх знаків зодіаку може допомогти більш вдало спланувати день.

А тим часом 11 листопада частина людей на Землі зможе спостерігати рідкісне астрономічне явище — транзит Меркурія.