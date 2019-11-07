Общий гороскоп на сегодня: женщина Козерог, Телец и Дева что-то скрывает, а Скорпионов ждет незнакомец

Кроме того, что Меркурий сегодня меняет свое местоположение, четверг, 7 ноября – богатый на беззаботное время день, когда можно будет насладиться небольшими радостями жизни. Українські Новини предлагают прочитать гороскоп на сегодня для всех символов.

Личная жизнь Близнецов, Весов и Водолей помимо интересных событий подарит особый опыт. Не позволяйте себе игнорировать партнера, так как недопонимание может создать конфликт, потому что сегодня вы склонны неправильно оценивать вещи. На самом деле, общая картина вполне благоприятна для вас, если вы не будете руководствоваться исключительно своими эмоциями и предрассудками. Слова или действия женщины, рожденной под знаком Козерога, Тельца или Девы, заставят задуматься, что же на самом деле она хотела сказать. Финансовое положение неоднозначно.

Овен, Лев, Стрелец

Не игнорируйте сегодня любую информацию или советы. Не дождетесь, что вас подтолкнут к конкретным решениям или действиям. В личной жизни вы сможете многого добиться, а также прочувствовать романтику в чистом виде. Сегодня будьте готовы к телефонным звонкам, перепискам и другим контактам. Вы с интересом будете следить за развитием событий в жизни женщины.

Телец, Дева, Козерог

Сегодня вам стоит позаботиться о своем здоровье или здоровье родственника. Если у вас есть проблемы, которые нужно решить, или неприятная ситуация, то вряд ли вам сегодня удастся добиться конкретных и успешных результатов. Сегодня вам будет важно сохранять спокойствие и верить в лучшее. Ваши материальное положение будет выигрышным.

Близнецы, Весы, Водолей

Сегодня благоприятный день для решения финансовых вопросов. Вы, вероятно, получите деньги или заработаете другую прибыль и доход. Сегодня важную роль в вашей жизни будет играть тот, кто даст вам правильный совет или поможет вам в важной ситуации. В четверг многие поверят, что чудеса бывают.

Рак, Скорпион, Рыбы

В четверг вы будете беспокоиться из-за планов, с которыми необходимо разобраться сегодня. События определенно будут играть вам на руку, осталось только правильно их трактовать. Сегодня в вашей жизни может появиться новый человек, что произойдет неожиданно или на встрече. Ваши финансовые дела могут быть приоритетом для вас, но в целом, сегодня стоит уделить время работе с документами.