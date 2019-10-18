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18 октября 2019, пятница, 10:33 2754
Космос 2019-10-18T10:42:00+03:00
Українські Новини
В ноябре произойдет редкое астрономическое явление

В ноябре произойдет редкое астрономическое явление

Астрономия, Меркурий, Астрономические явления, ночное небо, Транзит Меркурия
Транзит Меркурия. Фото: pixabay.com
Транзит Меркурия. Фото: pixabay.com

В понедельник, 11 ноября, жители Европы, Западной Азии, Северной Америки, Южной Америки и Африки смогут наблюдать редкое астрономическое явление — транзит Меркурия, после того, как в октябре в ночном небе можно наблюдать метеорный поток Дракониды.

Во время транзита планета проходит прямо между Землей и Солнцем. Такие явления случаются редко, примерно 13 раз каждые 100 лет. Следующий транзит Меркурия следует ожидать 13 ноября 2032 года, пишет Gismeteo со ссылкой на AccuWeather.

Меркурий можно увидеть только с помощью солнечного телескопа, однако ученые НАСА предупреждают, что он должен быть оснащен сертифицированным солнечным фильтром, в противном случае можно нанести непоправимый вред своим глазам.

Прохождение Меркурия по диску Солнца — астрономический транзит, при котором Меркурий движется точно между Солнцем и Землей. Меркурий при этом виден как маленькая черная точка, перемещающаяся по солнечному диску.

Напомним, ученые обнаружили вокруг Сатурна новые спутники. Ранее ученые сообщили, что кольца Сатурна образовались во времена динозавров.

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