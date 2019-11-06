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06 листопада 2019, середа, 19:15 26
Суспільство 2019-11-06T20:05:16+02:00
Українські Новини
Навчіться читати: MARUV обурилася перекручуванням фактів про її нагороду від MTV Russia

Навчіться читати: MARUV обурилася перекручуванням фактів про її нагороду від MTV Russia

Скандал, MTV Europe Music Awards, MARUV, співачка
MARUV. Фото: maruvofficial/Instagram
MARUV. Фото: maruvofficial/Instagram

Українська співачка Анна Корсун, яка виступає під псевдонімом MARUV, обурилася повідомленнями ЗМІ про те, що вона отримала премію MTV як співачка з Росії, назвавши їх "перекручуванням фактів".

Про це співачка написала на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

"Мені набрид цей даремний срач і перекручування фактів у ЗМІ! Я отримала нагороду на міжнародній премії MTV EMA в номінації "Найкращий артист за версією MTV Russia". Навчитеся читати і перевіряти факти, перш ніж обливати брудом! Ця номінація ніяк не прив'язана до країни або до громадянства. У минулому році переможцем став артист з Казахстану Jah Khalib, а в цьому році я", - написала артистка.

Корсун пояснила, що MTV Russia – це філія великого глобального телеканалу, і це єдина філія MTV на всьому пострадянському просторі, і вона так називається тому, що знаходиться в Росії. Також на телеканалі ротується величезна кількість артистів з усього світу, а особливо з країн СНД.

"Для особливо обдарованих хочу сказати, що на червоній доріжці я позначила, звідки я родом, а коли виходила отримувати нагороду, я отримувала її під українським прапором! А ви, мої друзі, в черговий раз мене розчарували своїм невіглаством і образами! І досить мене приписувати куди-небудь! Я не тільки громадянин країни, в якій я народилася, але ще й світовий артист! Тому я буду їздити на премії та з концертами, куди захочу і як захочу, тому що я вільна людина. Я співаю для всіх, кому подобається моя музика. У всьому світі я представляю лише себе і свою творчість, тому fuck off!" - заявила MARUV.

 
 
 
 
 
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Допис, поширений MARUV (@maruvofficial)

Як повідомляли Українські Новини, концертний директор MARUV, говорячи про нагороду співачки, закликав не плутати номінації і не підміняти поняття. Раніше НСТУ оприлюднила список правил, через які MARUV відмовилася їхати на Євробачення.

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