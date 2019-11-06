Навчіться читати: MARUV обурилася перекручуванням фактів про її нагороду від MTV Russia

Українська співачка Анна Корсун, яка виступає під псевдонімом MARUV, обурилася повідомленнями ЗМІ про те, що вона отримала премію MTV як співачка з Росії , назвавши їх "перекручуванням фактів".

Про це співачка написала на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

"Мені набрид цей даремний срач і перекручування фактів у ЗМІ! Я отримала нагороду на міжнародній премії MTV EMA в номінації "Найкращий артист за версією MTV Russia". Навчитеся читати і перевіряти факти, перш ніж обливати брудом! Ця номінація ніяк не прив'язана до країни або до громадянства. У минулому році переможцем став артист з Казахстану Jah Khalib, а в цьому році я", - написала артистка.

Корсун пояснила, що MTV Russia – це філія великого глобального телеканалу, і це єдина філія MTV на всьому пострадянському просторі, і вона так називається тому, що знаходиться в Росії. Також на телеканалі ротується величезна кількість артистів з усього світу, а особливо з країн СНД.

"Для особливо обдарованих хочу сказати, що на червоній доріжці я позначила, звідки я родом, а коли виходила отримувати нагороду, я отримувала її під українським прапором! А ви, мої друзі, в черговий раз мене розчарували своїм невіглаством і образами! І досить мене приписувати куди-небудь! Я не тільки громадянин країни, в якій я народилася, але ще й світовий артист! Тому я буду їздити на премії та з концертами, куди захочу і як захочу, тому що я вільна людина. Я співаю для всіх, кому подобається моя музика. У всьому світі я представляю лише себе і свою творчість, тому fuck off!" - заявила MARUV.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений MARUV (@maruvofficial) 5 Лис 2019 р. о 8:40 PST

Як повідомляли Українські Новини, концертний директор MARUV, говорячи про нагороду співачки, закликав не плутати номінації і не підміняти поняття. Раніше НСТУ оприлюднила список правил, через які MARUV відмовилася їхати на Євробачення.