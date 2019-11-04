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04 ноября 2019, понедельник, 18:25 44
Общество 2019-11-04T18:26:26+02:00
Українські Новини
Награда MARUV не имеет никакого отношения к лучшей артистке России, - концертный директор

Награда MARUV не имеет никакого отношения к лучшей артистке России, - концертный директор

Певица, MTV Europe Music Awards, Премия, MARUV
MARUV. Фото: MaruvOfficial/Facebook
MARUV. Фото: MaruvOfficial/Facebook

Концертный директор MARUV, говоря о европейской награде певицы, призвал не путать номинации и не подменять понятия. По его словам, выдвигаться от телеканала "MTV Россия" не означает связь с российским телеканалом, сообщает "360".

3 ноября Анна Корсун (MARUV) получила премию TV Europe Music Awards. Концертный директор Кирилл Фельдман напомнил точное звучание номинации.

"Мы были представлены на премии европейской награды MTV от "MTV Россия", и номинация звучала — "Лучший артист по версии телеканала "MTV Россия". Никакого отношения к премии российской это не имеет и не имеет отношение к лучшей артистке из России", - заявил Фельдман.

Фельдман также вспомнил историю с Иваном Дорном несколько лет назад, когда он тоже взял премию MTV и "выдвигался от телеканала "MTV Россия", и никакого отношения к российскому телеканалу он не имел".

После получения MARUV награды СМИ решили, что она стала лучшей "российской" певицей, хотя девушка родом из Украины. В то же время с именем Корсун связана скандальная история — в 2019 году певица выиграла отбор на Евровидение. Она должна была поехать на конкурс, чтобы представлять на нем Украину, однако организаторы отказались регистрировать ее в качестве претендента из-за ее гастролей по России.

Как сообщали Українські Новини, MARUV выступила в России на дне рождения Иосифа Пригожина. Также певица Maruv сбежала с пресс-конференции после вопроса о Крыме.

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