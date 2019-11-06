Міжнародні резерви скорочуються другий місяць поспіль

У жовтні міжнародні резерви скоротилися на 0,2% до 21,4 млрд доларів.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Станом на 1 листопада 2019 міжнародні резерви, за попередніми даними, становили 21 402,9 млн доларів (в еквіваленті).

У жовтні вони майже не змінилися, зменшившись на 0,2%.

Значні обсяги погашень за державним боргом були компенсовані зовнішніми надходженнями, а також валютними інтервенціями Національного банку.

Загалом динаміку резервів протягом місяця визначали наступні чинники: операції уряду щодо управління державним боргом.

Всього за минулий місяць уряд сплатив обслуговування та погашення державного і гарантованого державою боргу в іноземній валюті 632,3 млн доларів (в еквіваленті).

З цієї суми 475,5 млн доларів були спрямовані на обслуговування та погашення облігацій внутрішньої державної позики в іноземній валюті, 78,0 млн доларів за єврооблігаціями, решта коштів - за іншими зобов'язаннями перед іноземними кредиторами та міжнародними фінансовими організаціями.

Ці витрати були частково компенсовані надходженнями на користь уряду 262,1 млн євро від міжнародних партнерів, в тому числі Єврокомісії.

Такий обсяг міжнародних резервів покриває 3,4 місяці майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов'язань України з поточних операцій уряду і Національного банку.

Як повідомляли Українські Новини, НБУ поліпшив прогноз міжнародних резервів на $1,1 млрд.

Раніше через великі обсяги погашень за держборгом у вересні міжнародні резерви скоротилися на 2,6%.