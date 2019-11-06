Суд видав ДБР доступ до інформації про доходи Порошенка за 5 років

В рамках розслідування відпочинку колишнього президента України Петра Порошенка на Мальдівах суд видав слідчим Державного бюро розслідувань доступ до інформації про суми його заробітної плати, доходи і сплачені страхові внески за 5 років. Про це повідомляє "Українська Правда" з посиланням на постанову Печерського райсуду Києва.

"Надати групі слідчих... дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Пенсійного фонду... та його структурних підрозділах і містять відомості про суми нарахування заробітної плати, нарахування сум доходів, суми сплачених страхових внесків ОСОБА_1 за період з 07.06. 2014 з 19.05.2019", - сказано в ньому.



Суд визначив термін дії постанови протягом одного місяця, який обчислюється з дня винесення постанови слідчим суддею (30 жовтня). Зазначається, що рішення оскарженню не підлягає.

Як повідомляли Українські Новини, на Мальдівах Порошенко орендував приватний острів за $500 тисяч.



Також ДБР розслідує можливі незаконні дії прикордонників при оформленні поїздки Порошенка на Мальдіви.



Пізніше Портнов заявив, що під час обшуку в Жулянах знайдені докази незаконного перетину кордону Порошенком.