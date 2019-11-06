підписатися на розсилку
24.5 24.84
27.1 27.65
˟
06 листопада 2019, середа, 18:24 13
Силові структури 2019-11-06T18:25:23+02:00
Українські Новини
Суд видав ДБР доступ до інформації про доходи Порошенка за 5 років

Суд видав ДБР доступ до інформації про доходи Порошенка за 5 років

ДБР, Печерський райсуд Києва, Доступ до інформації, Петро Порошенко
Петро Порошенко. Фото: прес-служба Петра Порошенка
Петро Порошенко. Фото: прес-служба Петра Порошенка

В рамках розслідування відпочинку колишнього президента України Петра Порошенка на Мальдівах суд видав слідчим Державного бюро розслідувань доступ до інформації про суми його заробітної плати, доходи і сплачені страхові внески за 5 років. Про це повідомляє "Українська Правда" з посиланням на постанову Печерського райсуду Києва.

"Надати групі слідчих... дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Пенсійного фонду... та його структурних підрозділах і містять відомості про суми нарахування заробітної плати, нарахування сум доходів, суми сплачених страхових внесків ОСОБА_1 за період з 07.06. 2014 з 19.05.2019", - сказано в ньому.


Суд визначив термін дії постанови протягом одного місяця, який обчислюється з дня винесення постанови слідчим суддею (30 жовтня). Зазначається, що рішення оскарженню не підлягає.

Як повідомляли Українські Новини, на Мальдівах Порошенко орендував приватний острів за $500 тисяч.

Також ДБР розслідує можливі незаконні дії прикордонників при оформленні поїздки Порошенка на Мальдіви.

Пізніше Портнов заявив, що під час обшуку в Жулянах знайдені докази незаконного перетину кордону Порошенком.

Більше новин про: ДБР Печерський райсуд Києва Доступ до інформації Петро Порошенко

Архів
Новини
За п'ять обстрілів бойовики поранили чотирьох українських військових 19:45
Кабмін створив Нацкомісію зі стандартів державної мови 19:38
Ярославський - Зеленському про допомогу "Укроборонпрому": Мене не треба збирати, я вже зібрався 19:37
В "Укренерго" наголосили, що не відключали українські електростанції, а обмежували їхній виробіток 19:22
MARUV. Фото: maruvofficial/Instagram
Навчіться читати: MARUV обурилася перекручуванням фактів про її нагороду від MTV Russia 19:15
більше новин
НАБУ відкрило справу проти Кличка за можливу держзраду 11:10
Борис Ложкін. Фото: Борис Ложкін/Facebook
"Мистецтво заради життя" рятує життя маленьких українців, - Борис Ложкін 12:07
Через спробу встановлення фіксованої маржі на продаж сигарет держбюджет зазнає мільярдних збитків, - ЗМІ 10:45
П'яти топ-чиновникам Міноборони ДБР повідомило про підозру 16:44
Арахамію підозрюють в лобіюванні азартного бізнесу в інтересах росіян, - ЗМІ 12:17 Інфографіка
більше новин
Режисер "Слуги народу" Кірющенко хоче очолити Держкіно 14:07
НАБУ відкрило справу проти Кличка за можливу держзраду 11:10
Зеленський не вимагав притягнути до кримінальної відповідальності Порошенка, Пашинського і Гладковського, - Рябошапка 11:06
Милованов зізнався, що голосував за Порошенка 12:48
Рябошапка призначив своїм радником аспіранта Пшонки 13:39 Документ
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok