У "Борисполі" чоловіки попалися на спробі вивезти до РФ комплектуючі для військових літаків

Служба безпеки України у міжнародному аеропорту "Бориспіль" затримала 6 чоловіків за спробу контрабанди в Росію комплектуючих для військових літаків.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.

Затримані незаконно скуповували у різних продавців агрегати і вузли бойових літаків, зокрема, для літаків Су-27 і ТУ-22, які перебувають на озброєнні Військово-повітряних сил Росії, а потім перепродували.

Замовниками поставок були громадяни Росії.

Запчастини контрабандисти переправляли через треті країни, а звідти їх спільники переадресовували вантажі в Росії.

Під час слідчих дій у складських приміщеннях і за місцем проживання фігурантів справи в Києві і Харкові правоохоронці вилучили агрегати та вузли з комплектуючими до бойових літаків, підготовлені для вивезення.

Також правоохоронці виявили електронну переписку з замовниками з Росії, а також комплекти митної та технічної документації, що підтверджують проведення операції.

Під час обшуків організатор угоди намагався застосувати нарізну вогнепальну зброю.

На даний момент вирішується питання про повідомлення їм про підозру за ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу.

Досудове розслідування триває.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський доручив в. о. голови СБУ Баканову посилити боротьбу з контрабандою.

Тим часом контрабанда товарів в Україні досягне $17,2 млрд в 2021.