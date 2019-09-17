подписаться на рассылку
24.55 24.95
26.95 27.55
˟
ONLINE
17.09.19 11:00 Круглый стол: "Земельное вече - как рынок видит цивилизованный свободный рынок земли в Украине: риски/возможности, присутствие иностранцев и доступ к кредитам"

17 сентября 2019, вторник, 09:38 2696
Экономика 2019-09-17T09:46:34+03:00
Українські Новини
Контрабанда товаров в Украину достигнет $17,2 млрд в 2021

Контрабанда товаров в Украину достигнет $17,2 млрд в 2021

В 2021 году объем ввоза контрабандных товаров в Украину достигнет 17,2 млрд долларов. Об этом говорили экономисты и участники рынка бытовой техники и электроники в ходе круглого стола в Українських Новинах.

В ходе мероприятия состоялась презентация исследования объемов контрабанды в Украине, проведенного независимой аналитической группой макроэкономистов Ukraine Economic Outlook.

Согласно их оценке, объем рынка контрабандных товаров в текущем году составит 13,5 млрд долларов, в 2020 году – 15,4 млрд долларов, а в 2021 году достигнет 17,2 млрд долларов.

"В основном это оборудование и электроника – 21,4 %, АПК – 16,5%, химическая продукция (в том числе фармацевтика) – 14,3%", - отметил экономист Ukraine Economic Outlook Григорий Кукуруза. По оценке экономистов, потери ВВП из-за теневого ввоза товаров составляют до 10,8 млрд гривен ежегодно.

Директор департамента таможенной политики Министерства финансов Александр Москаленко подчеркнул, что в борьбе с незаконным перемещением, нарушением таможенных правил при перемещении через границу товаров государством делается акцент на построении контроля по цепочке продажи. На этом пути уже много сделано, в том числе построены  IT – системы, но следующие шаги упираются в социально чуствительные темы – это  ФЛП, которые фактически имеют право не вести учет прихода товара и не должны показывать где  его взяли. Дополнительная сложность  - доказать незаконность ввоза дробленной партии  товара, что возможно сделать только при реализации такого товара. 

"Мы получаем ситуации, когда в микроавтобусе находятся 4 лица. Они везут товар на сумму по 2 тыс. евро", - сказал Москаленко. Он констатировал, что пока внутри  страны будет возможность легализовать незаконно ввезенный товар и  беспрепятственно его реализовать, спрос на незаконный ввоз будет стабильно высокий.

Также в ходе круглого стола был обсужден проект закона о кешбэке для потребителя и о програмных регистраторах расчетных операций.

"Если фискализация, которая была введена в нашей отрасли два года назад, наконец-то заработает, то по расчетам экспертов, "белый" рынок расширится на 3-5%. Это миллиарды гривен", - отметила генеральный директор Ассоциации "Украинские импортеры бытовой электроники" София Арасланова.

Она считает, что сам по себе кешбэк является инновационным механизмом, который не расширяет проверки бизнеса, а таргетирует их по реальным случаям нарушений.

При этом руководитель группы компаний "Фокстрот" Валерий Маковецкий подчеркнул, что введение новых правил не повлечет за собой подорожание бытовой техники и электроники для конечного потребителя.

"Покупатель будет платить рыночную цену. Просто сверхдоходы, которые получают уклонисты (от честной уплаты налогов) и которые коррумпируют таможню, налоговую администрацию, полицию, пойдут в бюджет страны", - сказал он.

Участники рынка также отметили, что регулирование интернет-торговли требует доработки и не должно создавать дополнительных проблем для продавцов и покупателей. Присутствующая на мероприятии член комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Анна Колесник подчеркнула, что народные депутаты готовы к диалогу с бизнесом в вопросах детенизации и борьбы с контрабандой.
Архив
Новости
На Николаевщине разыскивают вандалов, осквернивших памятник жертвам Холокоста, - Ложкин 10:07
Полиция открыла дело по факту поджога дома Гонтаревой 09:48
Контрабанда товаров в Украину достигнет $17,2 млрд в 2021 09:38
Новая ЖКХ-инспекция в Украине: для чего неоходим еще один орган контроля 09:36
Дефицит в балансе дизтоплива на сентябрь прогнозируют в 150 тысяч тонн 09:24
больше новостей
Пожар в доме Гонтаревой. Скриншот видео theБабель
Под Киевом сожгли дом Гонтаревой 08:35
Александр Дубинский. Фото: realist
Дубинский опубликовал свою матерную переписку с Абрамавичусом 23:23
Против работника "Громадського ТВ", который призывал избивать журналистов "Страны", завели уголовное дело 08:31
Полиция открыла дело по факту поджога дома Гонтаревой 09:48
Олег Сенцов: Как можно враждовать друг с другом, если у нас есть Путин? 10:22
больше новостей
Пожар в доме Гонтаревой. Скриншот видео theБабель
Под Киевом сожгли дом Гонтаревой 08:35
На марше равенства в Харькове ультраправые напали на полицию и пытались сорвать акцию 20:53
Александр Дубинский. Фото: realist
Дубинский опубликовал свою матерную переписку с Абрамавичусом 23:23
Марш в Кропивницком. Фото: Facebook/UAnimals
В 24 городах Украины прошли марши в защиту животных: как это было 20:27
Сегодня 19-я годовщина исчезновения журналиста Георгия Гонгадзе 09:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok