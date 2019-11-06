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06 листопада 2019, середа, 17:10 10
Америка 2019-11-06T17:18:51+02:00
Українські Новини
Ув'язнені пробили маленьку дірку в туалеті і втекли з в'язниці в США

Ув'язнені пробили маленьку дірку в туалеті і втекли з в'язниці в США

США, ув'язнені, втеча з колонії
Дірка в стіні. Фото: Monterey County sheriff's Office
Дірка в стіні. Фото: Monterey County sheriff's Office

Поліція США оприлюднила фото, що демонструють, як двоє ув'язнених втекли з в'язниці в Каліфорнії, повідомляє "BBC Україна".

21-річний Сантос Самуель Фонсека та 20-річний Джонатан Салазар вибралися з неволі через діру шириною всього 55 сантиметрів, яку самі ж пробили у стелі тюремної вбиральні. Обидва ув'язнених очікували вироки за звинуваченнями у вбивствах (вони є фігурантами окремих справ). І Фонсеку, і Салазара арештували минулого року.

За інформацію про їхнє місцеперебування правоохоронці обіцяють 5 тисяч доларів. Обидва в'язні невисокого зросту (близько 1,70 м), саме тому навіть отвору у 55 см було достатньо, щоб вони змогли в нього пролізти.

Із вбиральні діра вела в технічну зону, якою проходять сантехнічні труби. Ширина цієї зони дуже вузька - відстань між стінами подекуди складає лише 28 сантиметрів. Попри це чоловіки змогли пробратися до люка, відкрили його і вибралися на волю.

Люк розташований у задній стороні в'язниці, де не чергують охоронці і де немає жодного паркану, що огороджував би територію тюрми.

Дірка в стіні. Фото: Monterey County sheriff's OfficeДірка в стіні. Фото: Monterey County sheriff's Office

Як повідомляли Українські Новини, у Львові злодій застряг у вентиляції під час втечі. Також поліція затримала 2 ув'язнених, які втекли з колонії у Львівській області.

Крім того, ув'язнений вбив конвоїра при спробі втечі в Дніпропетровській області.

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