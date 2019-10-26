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26 октября 2019, суббота, 16:08 519
Происшествия 2019-10-26T16:08:01+03:00
Українські Новини
Заключенный убил конвоира при попытке побега в Днепропетровской области

Заключенный убил конвоира при попытке побега в Днепропетровской области

Побег, побег опасных заключенных

Заключенный, осужденный к пожизненному лишению свободы, 25 октября убил конвоира с целью побега на пути следования железнодорожного караула по маршруту "Днипро - Кривой Рог" в Днепропетровской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Центрального территориального управления Национальной гвардии, передают Українські Новини.

Около 21:30 25 октября заключенный совершил нападение на должностных лиц караула с целью их обезоруживания и дальнейшего побега.

Его удалось обезвредить, но в результате нападения один из военнослужащих-конвоиров получил смертельное ранение.

По факту случившегося начато служебное расследование.

Как сообщали Українські Новини, 15 августа гражданин США и Израиля Амос Дов Сильвер, подозреваемый в создании международного наркосиндиката, сбежал из-под конвоя Службы безопасности Украины при экстрадиции в Израиль.

Вскоре СБУ задержала его.

Также 2 заключенных сбежали из Николаевской исправительной колонии N50 село Заклад, Николаевский район, Львовская область.

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