Полиция задержала 2 сбежавших из колонии заключенных во Львовской области, полицейский ранен

Сотрудники полиции вечером 4 сентября задержали 2 заключенных, которые сбежали из Николаевской исправительной колонии N50 (село Заклад, Николаевский район, Львовская область). Об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции во Львовской области, передают Українські Новини.

"Работник Жидачевского отделения полиции Олег Франков получил проникающее ножевое ранение грудной клетки, задерживая двух осужденных, бежавших из исправительной колонии. Событие произошло 4 сентября около 19:30 в одном из сел Жидачевского района", - говорится в сообщении.

Сообщается, что полицейский-водитель дежурной части Жидачевского отделения полиции сержант полиции Олег Франко, находясь вне службы, увидел возле моста через реку Стрый около села Междуречье двух мужчин, которые подпадали под ориентирование на осужденных, которые 3 сентября сбежали из исправительной колонии.

Полицейский сообщил о мужчинах в участок полиции, а сам подошел к ним, представился и предложил пройти с ним в отделение полиции для установления личности.

Мужчины отказались и Франков принял решение об их задержании.

Злоумышленники стали сопротивляться и один из них нанес сержанту полиции удар ножом в левую сторону грудной клетки, причинив проникающее ранение.

Работники Жидачевского отделения полиции, которые немедленно прибыли на место происшествия, задержали злоумышленников.

Ими оказались осужденные 20-летний киевлянин и 26-летний житель Житомирской области, которые накануне сбежали из Николаевской исправительной колонии.

Раненый милиционер госпитализирован, его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое.

Как сообщали Українські Новини, 3 сентября 2 заключенных сбежали из Николаевской исправительной колонии N50.