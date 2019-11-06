Абромавичус за приватизацію непрофільних підприємств "Укроборонпрому"

Генеральний директор державного концерну "Укроборонпром" Айварас Абромавичус виступає за передачу Фонду державного майна та подальшу приватизацію непрофільних підприємств концерну.

Про це він сказав під час наради в Харкові, передають Українські Новини.

"Вчора у мене відбулася зустріч з керівником ФДМ. У нас зараз є 137 підприємств, велика кількість з них нічого спільного з "Укроборонпромом" не мають і не мають мати у майбутньому, вони заважають розвитку здорових компаній у системі концерну. У нового керівника ФДМ зовсім інший підхід, вони готові забрати в тому числі і проблемні неактивні підприємства з судовими позовами, з боргами. Тому наступна спостережна ради "Укроборонпрому" 26 листопада з'ясує і після цього запропонує Кабміну які підприємства, у досить великій кількості, які не роблять нічого для наших військових, передати в ФДМ", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, спостережна ради "Укроборонпрому" хоче збільшити зарплату його директору Абромавичусу у 18 разів до 1,5 млн гривень в місяць.

Тим часом більше всіх заборгували по виплаті зарплати у Києві на підприємствах "Укроборонпром".