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06 листопада 2019, середа, 15:11 18
Силові структури 2019-11-06T17:45:02+02:00
Українські Новини
Абромавичус за приватизацію непрофільних підприємств "Укроборонпрому"

Абромавичус за приватизацію непрофільних підприємств "Укроборонпрому"

Айварас Абромавичус, Укроборонпром, Приватизація, ФДМ
Айварас Абромавичус Фото: facebook.com/aivaras.abromavicius/
Айварас Абромавичус Фото: facebook.com/aivaras.abromavicius/

Генеральний директор державного концерну "Укроборонпром" Айварас Абромавичус виступає за передачу Фонду державного майна та подальшу приватизацію непрофільних підприємств концерну.

Про це він сказав під час наради в Харкові, передають Українські Новини.

"Вчора у мене відбулася зустріч з керівником ФДМ. У нас зараз є 137 підприємств, велика кількість з них нічого спільного з "Укроборонпромом" не мають і не мають мати у майбутньому, вони заважають розвитку здорових компаній у системі концерну. У нового керівника ФДМ зовсім інший підхід, вони готові забрати в тому числі і проблемні неактивні підприємства з судовими позовами, з боргами. Тому наступна спостережна ради "Укроборонпрому" 26 листопада з'ясує і після цього запропонує Кабміну які підприємства, у досить великій кількості, які не роблять нічого для наших військових, передати в ФДМ", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, спостережна ради "Укроборонпрому" хоче збільшити зарплату його директору Абромавичусу у 18 разів до 1,5 млн гривень в місяць.

Тим часом більше всіх заборгували по виплаті зарплати у Києві на підприємствах "Укроборонпром".

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