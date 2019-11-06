Україна повинна почати закупівлю російського газу для відновлення транзиту з 2020, - Газпром

Однією з умов укладення нового транзитного контракту є готовність України безпосередньо купувати російський природний газ.

Про це йдеться в повідомленні на сайті компанії "Газпром" (Росія), передають Українські Новини.

У ньому повідомляється, що в Санкт-Петербурзі відбулася робоча зустріч голови правління "Газпрому" Олексія Міллера і уповноваженого Федерального Уряду ФРН з транзиту газу через Україну Георга Графа Вальдерзее.

Міллер повідомив, що до укладення нового транзитного контракту необхідно щоб Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" відмовилася від претензій до "Газпрому" і припинила судові розгляди, а також необхідно скасувати рішення АМКУ про накладення штрафу на "Газпром" за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту газу.

"Друге важливе питання - готовність України до прямих закупівель російського газу до 2020 року та визначення обсягів таких закупівель. Рішення української сторони безпосередньо впливає на пропускну здатність російської газотранспортної системи, яку повинен підтримувати "Газпром" на кордоні з Україною", - наголошується в повідомленні.

Крім того, у компанії підкреслили, що в рамках імплементації положень Третього енергетичного пакета ЄС у національне законодавство України необхідно забезпечити реальну незалежність національного регулятора і створити незалежного сертифікованого газотранспортного оператора.

"Якщо українська сторона не встигне закінчити цю роботу до 1 січня 2020 року, "Газпром" готовий до продовження на перехідний період чинного транзитного контракту з урахуванням актуальних ринкових умов", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, Росія піднімала питання Стокгольмського арбітражу під час тристоронніх переговорів щодо транзиту газу. "Нафтогаз" готовий скоротити позовні вимоги до "Газпрому" з 12 млрд доларів до 2 млрд доларів в разі укладення довгострокового контракту з транзиту газу через територію України.

28 лютого Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги "Нафтогазу" про компенсацію 4,63 млрд доларів за недопоставлені "Газпромом" обсяги газу для транзиту.