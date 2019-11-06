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  • Бородянський має намір ініціювати посилення законодавчого захисту журналістів
06 листопада 2019, середа, 14:02 10
ЗМІ 2019-11-06T15:15:02+02:00
Українські Новини
Бородянський має намір ініціювати посилення законодавчого захисту журналістів

Бородянський має намір ініціювати посилення законодавчого захисту журналістів

ЗМІ, Журналісти, Міністр культури, Володимир Бородянський

Міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський має намір ініціювати посилення законодавчого захисту журналістів.

Про це він повідомив на парламентських слуханнях про безпеку журналістів, передають Українські Новини.

"Не менш важливим аспектом захисту є захист від будь-якого виду тиску. Як, наприклад, фінансовий тиск і керівника. Тиск, який спрямовано на маніпулювання громадською думкою або на замовчування", - сказав Бородянський.

Міністр наголосив, що відповідні зміни будуть представлені Верховній Раді.

"Ми вважаємо, що відповідальність за поширення даних журналістів має бути суттєво посилена, враховуючи ту дуже важливу роботу, яку роблять журналісти для суспільства. Ми будемо подавати відповідні зміни до законодавства", - зазначив чиновник.

Бородянський навів у приклад публікацію особистих даних співробітників програми журналістських розслідувань "Схеми: корупція в деталях" (проект "Радіо Свобода").

"Наше завдання - створити збалансовану систему захисту журналістів, які чесно виконують професійний обов'язок і свою роботу. Ми будемо забезпечувати і створювати умови для фізичного, фінансового та юридичного захисту журналістів, які відчувають ту чи іншу форму тиску", - заявляє політик.

Як повідомляли Українські Новини, на парламентських слуханнях у середу Бородянський виступив з ініціативою введення кримінальної відповідальності за маніпуляцію інформацією.

Голова НСЖУ Томіленко, коментуючи ініціативу міністра культури зазначив, що починати потрібно з забезпечення безпеки журналістів.

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