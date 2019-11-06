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06 листопада 2019, середа, 11:57 7
Економіка 2019-11-06T12:09:35+02:00
Українські Новини
Кабмін хоче скоротити фіндопомогу аграріям

Кабмін хоче скоротити фіндопомогу аграріям

Кабмін, Держпідтримка аграріїв, Держбюджет-2020, сільгоспвиробники, фіндопомога
Поле. Фото: МХП
Поле. Фото: МХП

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді скоротити фінансову допомогу сільськогосподарським товаровиробникам на 9%, або на 400 млн гривень, до 4 млрд гривень у проєкті державного бюджету на 2020 рік до 2-го читання порівняно з 1-м читанням.

Про це йдеться в опублікованому законопроєкті до 2-го читання про держбюджет на 2020 рік №2000, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Кабмін також змінив назву державної програми зі "здешевлення кредитів сільськогосподарським товаровиробникам для купівлі земель сільськогосподарського призначення" на "фінансову допомогу сільгосптоваровиробникам".

Крім того, порівняно із законопроєктом до 1-го читання витрати держбюджету скоротилися на функціонування інституту з підтримки і просування експорту на 10% до 45 млн гривень, на організацію і регулювання діяльності установ у системі агропромислового комплексу та забезпечення діяльності Аграрного фонду - на 10% до 91,9 млн гривень.

Загалом Кабмін скоротив фінансування Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського розвитку на 2020 рік на 19,8%, або на 4,4 млрд гривень, до 17,95 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів затвердив концептуальні напрями здешевлення кредитів виробникам сільськогосподарської продукції для купівлі землі.

Тим часом Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді запустити ринок сільгоспземель з 1 жовтня 2020 року.

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