Інформація про розслідуванні справи Порошенка таємниця, - НАБУ

Національне антикорупційне бюро відмовилося повідомити, чи готує повідомлення про підозру колишньому президенту Петру Порошенку і в скількох справах він фігурує.

Про це йдеться у відповіді НАБУ на запит Українських Новин.

"Інформація щодо наявності розслідувань і їх результатів щодо певних фізичних і юридичних осіб не підлягає розголошенню", - йдеться у відповіді.

НАБУ відповіло, що відомості досудового розслідування є таємницею і не можуть бути розголошені без дозволу слідчого або прокурора.

Як повідомляли Українські Новини, Генеральний прокурор Руслан Рябошапка заперечує нараду у Президента Володимира Зеленського з вимогою притягнути до кримінальної відповідальності колишнього Президента Петра Порошенка, колишнього депутата Верховної Ради Сергія Пашинського ("Народний фронт") і колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського.

Раніше Національне антикорупційне бюро допитало колишнього Президента Петра Порошенка у справі про корупцію в "Центренерго" та обленерго.

НАБУ відкрило справа про можливу службової недбалості Порошенка.