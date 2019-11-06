Інформація про розслідуванні справи Порошенка таємниця, - НАБУ

Національне антикорупційне бюро відмовилося повідомити, чи готує повідомлення про підозру колишньому президенту Петру Порошенку і в скількох справах він фігурує. Про це йдеться у відповіді НАБУ на запит Українських Новин. "Інформація щодо наявності розслідувань і їх результатів щодо певних фізичних і юридичних осіб не підлягає розголошенню", - йдеться у відповіді. НАБУ відповіло, що відомості досудового розслідування є таємницею і не можуть бути розголошені без дозволу слідчого або прокурора. Як повідомляли Українські Новини, Генеральний прокурор Руслан Рябошапка заперечує нараду у Президента Володимира Зеленського з вимогою притягнути до кримінальної відповідальності колишнього Президента Петра Порошенка, колишнього депутата Верховної Ради Сергія Пашинського ("Народний фронт") і колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського. Раніше Національне антикорупційне бюро допитало колишнього Президента Петра Порошенка у справі про корупцію в "Центренерго" та обленерго. НАБУ відкрило справа про можливу службової недбалості Порошенка.