НАБУ відкрило справу проти Кличка за можливу держзраду

Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження щодо можливої державної зради і розкраданні державних коштів мером Києва Віталієм Кличком і його 2 заступниками під час забудови столиці.

Про це йдеться у відповіді НАБУ на запит Українських Новин.

Справа відкрито на виконання рішення Антикорупційного суду від 18 жовтня.

"НАБУ виконав зазначену ухвалу Вищого антикорупційного суду і внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - сказано у відповіді НАБУ.

Раніше в суд надійшла скарга на НАБУ про бездіяльність щодо початку розслідування можливих правопорушень Кличко і його двох заступників за ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем) , ч. 2 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди), ч. 3 ст. 191 (розкрадання держкоштів), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та інших злочинів Кримінального кодексу.

До відома суду були надані результати розгляду заяв щодо самовільного захоплення земельних ділянок, несанкціонованої забудови та самовільної реконструкції житлових та нежитлових споруд в Києві.

18 жовтня суд розглянув скаргу і зобов'язав НАБУ відкрити справу за цими фактами.

Нагадаємо, 3 жовтня Рада прийняла закон "Про столицю", згідно якого мер Києва більше не є автоматично головою Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Група депутатів Київради просить Президента звільнити Кличко.