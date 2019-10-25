Группа депутатов Киевсовета просит Президента уволить Кличко

Депутаты Киевского городского совета обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер-министру Алексею Гончаруку и председателю Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову с требованием очистить столицу от коррупции.

Об этом сообщило интернет-издание "Обозреватель".

В открытом письме, которое опубликовали на своих страницах в социальной сети Facebook депутаты Киевсовета Илья Сагайдак и Сергей Гусовский, указано, что после прихода новой власти в стране произошли положительные сдвиги в законодательном поле и ветвях власти. Однако Киевом продолжают руководить люди, которые не защищают интересы общества, а используют бюджет для собственного обогащения.

"Результатом такого "хозяйствования" является хаотичная застройка, транспортный коллапс, ужасная экология и устаревшая система ЖКХ", – отметили депутаты.

По их словам, борьбу с коррупцией в стране необходимо начинать из столицы.

"Мы обращаемся к вам с просьбой немедленно вмешаться в ситуацию, выполнить возложенные на вас законом обязательства, чтобы ликвидировать коррупционный консенсус и запустить процесс обновления и перезагрузки власти в столице", – призвали авторы письма.

В связи с этим, они перечислили 5 пунктов, с которыми обратились к представителям власти:

Принять меры по ликвидации коррупционного консенсуса в управлении Киевом. Рассмотреть представление Кабинета Министров Украины от 4 сентября 2019 года об увольнении Кличко с должности председателя КГГА и принять соответствующее решение. На заседании комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рассмотреть письмо мэра Киева Виталия Кличко о роспуске Киевсовета и назначении внеочередных выборов депутатов Киевсовета. После этого безотлагательно инициировать внесение изменений в повестку дня пленарного заседания 2-й сессии Рады о включении указанного вопроса. Публично отчитаться о результатах проведения проверки состояния исполнительской дисциплины в Киевской горгосадминистрации, а копию письменного отчета направить в НАБУ.

Документ подписали 18 депутатов Киевсовета.

Напомним, 3 октября Рада приняла закон "О столице", согласно которого мэр Киева больше не является автоматически председателем Киевской городской государственной администрации (КГГА).