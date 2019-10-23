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23 октября 2019, среда, 11:38 305
Судебная власть 2019-10-23T12:00:18+03:00
Українські Новини
НАБУ обязали расследовать многомиллионную взятку Яценюку от экс-депутата Скосаря за подоходное место в составе

НАБУ обязали расследовать многомиллионную взятку Яценюку от экс-депутата Скосаря за подоходное место в составе "Батьківщини"

Суд, НАБУ, Взятка, Игорь Скосарь

Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупцинное бюро (НАБУ) открыть дело относительно дачи бывшему премьер-министру Арсению Яценюку через его соратника и экс-парламентария Николая Мартыненко взятки в размере 6 млн долларов бывшим депутатом Верховной Рады Игорем Скосарем за проходное место в списке "Батьківщини" на выборах парламента в 2012 году.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Суд установил, что 19 сентября заявитель обратился в НАБУ с обращением о совершении уголовного преступления по факту предоставления должностным лицом неправомерной выгоды в размере 6 млн долларов экс-премьер-министру через депутата Рады с целью получения места в избирательном списке политической партии.

Указанные действия, по мнению заявителя, содержат признаки совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса.

При этом НАБУ отказалось открывать дело и сообщило, что это преступление уже было предметом исследования в уголовном производстве от 25.06.2015 по факту получения неправомерной выгоды депутатом Рады, то есть по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса.

Однако суд отбросил доводы НАБУ, поскольку дача взятки как таковая НАБУ не расследовалась.

16 октября суд обязал НАБУ зарегистрировать уголовное производство и начать расследование факта.

В мае Скосарь заявил, что не помнит о своих словах о "покупке" места в Раде за 6 млн долларов.

В 2017 году бывший депутат Верховной Рады Дмитрий Добродомов сообщил в социальной сети Facebook, что уголовное производство по факту получения взятки Яценюком от Скосаря через Мартыненко за место в списке "Батьківщини" было закрыто из-за отсутствия состава преступления.

В ходе тех событий Яценюк был главой фракции "Батьківщина" в Раде.

Как сообщали Українськi Новини, в ноябре 2018 года НАБУ открыло уголовное производство по факту злоупотреблений властью бывшим премьер-министром Арсением Яценюком и министром юстиции Павлом Петренко.

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