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06 листопада 2019, середа, 10:39 7
Силові структури 2019-11-06T12:30:03+02:00
Українські Новини
Собака-працівниця митниці в Запоріжжі пронюхала 13 тисяч доларів у валізі

Собака-працівниця митниці в Запоріжжі пронюхала 13 тисяч доларів у валізі

Гроші, Митниця, Службова собака

Спанієль Венера, "робітниця" і помічниця для митників у запорізькому аеропорту змогла буквально понюхати у валізі одного з пасажирів незадекларовані гроші. Про це повідомили в прес-службі державної фіскальної служби (ГФС) в Запорізькій області.

""Гроші не пахнуть" – це не аргумент для Венери... Під час оформлення пасажирів, які прилетіли з Туреччини, один громадянин України обрав спрощений порядок митного контролю. Однак після перетину "зеленого коридору" Венера спрацювала на його сумку", - розповіли в ГФС.

Відкривши валізу, митники виявили в ньому 13 тисяч 720 доларів США, що перевищує допустиму для вільного пересування суму (без декларування можна перевозити суму до 10 тисяч євро –ред.)

За фактом складено протокол про порушення митних правил за статтею 471 Митного кодексу України (порушення порядку проходження митного контролю – ред.). Дозволена для ввезення сума повернута чоловікові.

Як раніше повідомляли Українські Новини, прикордонники затримали контрабанду брендового одягу на 12 млн гривень у Волинській області.

Також ліванець вивіз з України майже 200 тис. диких птахів на 1 млн доларів.

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