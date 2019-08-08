Пернатая контрабанда: Ливанец вывез из Украины почти 200 тыс. диких птиц на 1 млн долларов

Государственное бюро расследований подозревает гражданина Ливана в организации незаконного перемещения из Украины в арабские страны 180 тыс. диких птиц на 1 млн долларов.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Досудебным расследованием установлено, что группа лиц при содействии военнослужащих Государственной пограничной службы, работников Государственной фискальной службы и территориальных органов Государственной экологической инспекции получают взятки за помощи в налаживании противоправного механизма вывоза с Украины диких животных, а именно - птиц видов "овсянки, вьюрки, крапивники".

Овсянка. Фото: o-prirode.ru

Вьюрок. Фото: o-prirode.ru

Крапивник. Фото: o-prirode.ru

Дикие птицы при таможенном контроле оформлялись как декоративные, за счет чего преступники избегали уплаты налога за специальное использование диких животных.

Указанные обстоятельства подтверждаются данными СБУ, информацией Института зоологии им. И.Шмальгаузена, ответом из Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, сведениями полученными от Министерства экологии.

В частности, согласно ответу из Института зоологии им. И.Шмальгаузена получены сведения о том, что наладить массовое размножение птиц указанных видов в искусственных условиях не является возможным.

Согласно сведениям, предоставленным Государственной службой по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в период с 2014 по 2018 годы осуществлено оформление по меньшей мере 197 партий мелких декоративных птиц (щелчок, снегирь, чиж, синица, чечетка, пеночка) в количестве 179 974 штук, которые экспортировались в Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Ливию, Ливан, Кувейт, Катар и Иорданию.

Согласно сведениям, полученным от Минэкологии , в течение указанного периода заявки для получения разрешения на специальное использование животных указанных видов не поступали, то есть все птицы декларировались как искусственно выведенные (что не возможно), для вывоза которых не нужно платить налоги за специальное использование диких животных.

То есть за 2014-2018 года с территории Украины были незаконно вывезены минимум 179 974 голов диких птиц, которые на основании поддельных (содержащие недостоверные сведения) товаросопроводительных документов декларировались как декоративные искусственно выведены птицы, за счет чего декларанты избежали уплаты в Государственный бюджет Украины налога по специальное использование диких животных на сумму около 1 079 844 долларов.

Установлено, что к указанной противоправной деятельности причастен гражданин Ливана, который является организатором указанной противоправной деятельности и предоставляет неправомерную выгоду причастным должностным лицам.

13 июня в ходе проведения обыска по месту жительства подозреваемого обнаружены и изъяты денежные средства в сумме 1 200 долларов.

Как сообщали Українськi Новини, в Чернобыльской зоне отчуждения фотографы зафиксировали редких для территории Украины диких лошадей Пржевальського, которые обитают в основном на территории Азии, а также других животных и птиц.

В мае Украина согласовала с Ливаном ветсертификаты на экспорт крупного рогатого скота.