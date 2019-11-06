Разумков привітав Київ з річницею визволення від фашистських загарбників

Сьогодні, 6 листопада, крім того, що святкують день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни, в 1943 році Київ було визволено від нацистських окупантів. Депутат від фракції "Слуга народу" і Голова Верховної Ради Дмитро Разумков привітав столицю з великим святом на своїй сторінці на Facebook.

Звільнення Києва сталося внаслідок Київської наступальної операції, яка тривала з 3-го по 13 листопада 1943 року і була складовою частиною Битви за Дніпро - однієї з найбільш масштабних і кровопролитних воєнних операцій у світовій історії. У ній було задіяно до чотирьох мільйонів осіб з обох сторін, а втрати становили понад двох мільйонів чоловік.

"У цей день 1943 столицю нашої держави - Київ був звільнений від фашистських загарбників. Ця перемога дісталася ціною великих втрат і страждань, але вона принесла свободу і повернула киянам рідне місто. Пам'ятаємо і дякуємо!", - пише Разумков.

Як повідомляли Українські Новини, 6 листопада також відзначають іменини Івана та Міжнародний день пам'яті тварин, загиблих від рук людини.

Нагадаємо, що в 2017 році до річниці визволення Києва депутати принесли квіти до пам'ятників загиблим солдатам. Також Зеленський з Разумковим поклали квіти на честь визволення України від нацистів.