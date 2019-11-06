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06 листопада 2019, середа, 09:17 13
Силові структури 2019-11-06T12:16:37+02:00
Українські Новини
Бойовики влаштували потужний півгодинний обстріл Кримського

Бойовики влаштували потужний півгодинний обстріл Кримського

війна на Донбасі, обстріли на Донбасі, Кримське
Обстріл на Донбасі. Фото: штаб ООС
Обстріл на Донбасі. Фото: штаб ООС

Бойовики з початку доби 35 хвилин обстрілювали Кримське з гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Про це повідомляє прес-центр Штабу ООС.

За минулу добу сепаратисти сім разів порушили режим припинення вогню, обстрілюючи позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінського домовленостями зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання Схід противник здійснив чотири обстрілу: двічі неподалік Водяної, що на Приазов'ї - з мінометів калібру 120 мм, протитанкових гранатометів і стрілецької зброї; у Старогнатовки - з великокаліберних кулеметів; поблизу Лебединського - з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання Північ сепаратисти здійснили три обстрілу: у Орєхова - з ручних протитанкових і автоматичних гранатометів і стрілецької зброї; поблизу Хутора Вільного - з АГСов; неподалік Луганського - з великокаліберних кулеметів та автоматичних гранатометів.

За минулу добу та з початку нинішніх втрат серед особового складу Об'єднаних сил не було.

Нагадаємо, що на Донеччині через потужний обстріл бойовиків школу терміново евакуювали в бомбосховище.

Також ООС вважає, що ніякої загрози через розведення військ для місцевого населення не існує.

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