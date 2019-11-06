Рябошапка розповів, що прокурори не хотіли розслідувати справу Гандзюк

Щоб отримати результат у розслідуванні по справі херсонської активістки Катерини Гандзюк, треба дуже багато зробити". Про це в інтерв'ю LB.ua, опублікованому 5 листопада, заявив генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

На питання: "чи Вважаєте ви, що з боку прокурорів, які займалися справою Гандзюк, був саботаж? Якщо так, то будуть певні наслідки?" – Рябошапка відповів: "Я не буду прямо відповідати на це питання".

"Скажу лише, що ми змінили групу прокурорів. У цій справі є величезна проблема. Його не хотіли розслідувати. На це є ряд різних причин. Я про це не можу публічно говорити. Треба дуже багато зробити, щоб був результат", – додав він.

Раніше за вбивство активістки Гандзюк суд засудив до 3-6,5 років в'язниці 5 екс-учасників АТО. А ще одного підозрюваного у справі про вбивство Гандзюк шукають СБУ та Інтерпол.

31 липня 2018 року в центрі Херсона Гандзюк облили сірчаною кислотою. Пізніше правоохоронці встановили п'ятьох осіб, причетних до скоєння злочину. Серед них - організатор, посібники, виконавець і водій. Через кілька місяців боротьби, 4 листопада 2018 року активістка померла в лікарні від отриманих ран.