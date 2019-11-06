У Харкові сталася перестрілка біля спортклубу, є постраждалі

У вівторок увечері, 5 листопада, в Харкові сталася перестрілка. В результаті інциденту з пораненнями живота, передпліччя та ноги був госпіталізований чоловік. Поліція затримала 14 осіб для з'ясування всіх обставин інциденту. Інцидент стався близько 19:00 на вулиці Валентинивский. Про це повідомили в Нацполіції Харківщини.

З повідомлень очевидців відомо, що у спортивного клубу стався конфлікт, який швидко переріс у стрілянину. В результаті інциденту в лікарню з кульовими пораненнями госпіталізований 30-річний чоловік. Йому надається медична допомога. Стан його здоров'я задовільний.

Харківська поліція оприлюднила відео стрілянини в місті.

Раніше 1 людина загинула, 1 поранений і 1 підірвав себе гранатою в результаті перестрілки, що сталася в 12:05 на парковці біля супермаркету "Восторг" на вулиці Клочківській, 134-Б в центрі Харкова.

У Харкові в перестрілці вбили свідка справі про вбивство Вороненкова "Тайсона".