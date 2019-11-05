Перепис населення України у 2020: оприлюднені остаточні терміни

Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини заявляє, що перепис населення пройде в листопаді-грудні 2020 року.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби омбудсмена, передають Українські Новини.

"В уряді нарешті остаточно узгодили терміни проведення всеукраїнського перепису населення. Він пройде в листопаді-грудні наступного року", - сказано в ньому.

У зв'язку з цим в офісі омбудсмена відбулася робоча зустріч представника уповноваженого у сфері захисту персональних даних Миколи Смука з представниками Державної служби статистики.

Сторони обговорили питання обґрунтованості обсягу відомостей про осіб, які будуть збиратися під час проведення пробного перепису населення; удосконалення форм переписної документації; дотримання балансу між правом людини на приватність і втручанням держави в приватне життя людини.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні проведуть перепис населення: що будуть питати і як не потрапити на шахраїв.

Тим часом бойовики збирають конфіденційну інформацію про мешканців "ДНР" і "ЛНР" під виглядом перепису населення".