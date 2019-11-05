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05 листопада 2019, вівторок, 19:46 15
Суспільство 2019-11-05T19:53:32+02:00
Українські Новини
Перепис населення України у 2020: оприлюднені остаточні терміни

Перепис населення України у 2020: оприлюднені остаточні терміни

населення України, Перепис населення, Офіс омбудсмена
Населення. Фото: pixabay
Населення. Фото: pixabay

Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини заявляє, що перепис населення пройде в листопаді-грудні 2020 року.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби омбудсмена, передають Українські Новини.

"В уряді нарешті остаточно узгодили терміни проведення всеукраїнського перепису населення. Він пройде в листопаді-грудні наступного року", - сказано в ньому.

У зв'язку з цим в офісі омбудсмена відбулася робоча зустріч представника уповноваженого у сфері захисту персональних даних Миколи Смука з представниками Державної служби статистики.

Сторони обговорили питання обґрунтованості обсягу відомостей про осіб, які будуть збиратися під час проведення пробного перепису населення; удосконалення форм переписної документації; дотримання балансу між правом людини на приватність і втручанням держави в приватне життя людини.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні проведуть перепис населення: що будуть питати і як не потрапити на шахраїв.

Тим часом бойовики збирають конфіденційну інформацію про мешканців "ДНР" і "ЛНР" під виглядом перепису населення".

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