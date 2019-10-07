подписаться на рассылку
24.75 25.25
26.9 27.7
˟
ONLINE
7.10.19 15:00 Пресс-конференция руководства КП "Киевгорсвет" и КГГА

  • Новости
  • Политика
  • Общество
  • Боевики собирают конфиденциальную информацию о жителях "ДНР" и "ЛНР" под видом "переписи населения", - разведка
07 октября 2019, понедельник, 14:28 187
Общество 2019-10-07T14:34:04+03:00
Українські Новини
Боевики собирают конфиденциальную информацию о жителях "ДНР" и "ЛНР" под видом "переписи населения", - разведк

Боевики собирают конфиденциальную информацию о жителях "ДНР" и "ЛНР" под видом "переписи населения", - разведка

Главное управление разведки Министерства обороны заявляет, что боевики начали сбор конфиденциальной информации о жителях самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик" под видом "переписи населения".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны, передают Українськi Новини.

"По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские оккупационные администрации с 1 октября начали т.н. "перепись населения" на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. Переписи подлежат все лица, которые были прописаны до 2014 года на временно оккупированных территориях. Во время анкетирования местных жителей собирается как традиционная информация, в т.ч. о возрасте, национальности, образовании и т.д., так и специфическая, которая касается официального или неофициального трудоустройства в государственных или частных учреждениях, и вопросы, связанные с общественной активностью", - сказано в нем.

При этом данное анкетирование вызвало у граждан возмущение из-за необходимости отвечать на вопросы, которые могут служить для формирования персонифицированных досье и в дальнейшем использоваться оккупантами для ограничения прав и свобод опрошенных.

Как сообщали Українськi Новини, Россия ускорила выдачу российского гражданства жителям Донбасса перед переговорами в "нормандском формате".

Также в сентябре из России на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях прибыли дополнительные диверсионные группы из состава подразделений специального назначения Вооруженных сил РФ.

Больше новостей о: Разведка Перепись населения Новости ДНР Новости ЛНР

Архив
Новости
Горела яхта Всеволода Шаевского. Фото: Facebook/Мария Творон
Под Одессой горела яхта депутата 14:51
Для операторов ГТС хотят установить новый тариф на распределение газа 14:50
Зеленский назначил своего помощника и гендиректора "Укрпочты" членами набсовета "Укроборонпрома" 14:48
Боевики собирают конфиденциальную информацию о жителях "ДНР" и "ЛНР" под видом "переписи населения", - разведка 14:28
Освобожденных моряков с семьями пригласила на отдых одна из стран ЕС 14:23
больше новостей
Правительство отказалось снижать коммуналку, несмотря на прямое поручение Зеленского 21:57
Драку со стрельбой и кражами устроили возле супермаркета в Киеве 21:30
Акция протеста в Станице Луганской. Скриншот видео youtube.com/АНТИВАТА
Жители Донбасса провели акцию протеста против капитуляции и отведения украинских войск 16:51
В Украине массово проверяют пенсионеров: кого могут заставить вернуть деньги 09:38
Министр Пристайко заявил о возможности возобновления ж/д сообщения с оккупированным Донбассом 16:12
больше новостей
Акция протеста в Станице Луганской. Скриншот видео youtube.com/АНТИВАТА
Жители Донбасса провели акцию протеста против капитуляции и отведения украинских войск 16:51
Правительство отказалось снижать коммуналку, несмотря на прямое поручение Зеленского 21:57
Елена Кравец. Скриншот
Зеленский проверяет все шутки "Квартала 95" о себе, - Елена Кравец 20:38
Министр Пристайко заявил о возможности возобновления ж/д сообщения с оккупированным Донбассом 16:12
Хмельницкий облсовет намерен обратиться к Раде и Зеленскому с требованием не допустить "формулы Штайнмайера" 19:52
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok