Боевики собирают конфиденциальную информацию о жителях "ДНР" и "ЛНР" под видом "переписи населения", - разведка

Главное управление разведки Министерства обороны заявляет, что боевики начали сбор конфиденциальной информации о жителях самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик" под видом "переписи населения".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны, передают Українськi Новини.

"По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские оккупационные администрации с 1 октября начали т.н. "перепись населения" на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. Переписи подлежат все лица, которые были прописаны до 2014 года на временно оккупированных территориях. Во время анкетирования местных жителей собирается как традиционная информация, в т.ч. о возрасте, национальности, образовании и т.д., так и специфическая, которая касается официального или неофициального трудоустройства в государственных или частных учреждениях, и вопросы, связанные с общественной активностью", - сказано в нем.

При этом данное анкетирование вызвало у граждан возмущение из-за необходимости отвечать на вопросы, которые могут служить для формирования персонифицированных досье и в дальнейшем использоваться оккупантами для ограничения прав и свобод опрошенных.

Как сообщали Українськi Новини, Россия ускорила выдачу российского гражданства жителям Донбасса перед переговорами в "нормандском формате".

Также в сентябре из России на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях прибыли дополнительные диверсионные группы из состава подразделений специального назначения Вооруженных сил РФ.