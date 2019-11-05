У Києві частково перекрили центр в годину пік через масштабний прорив труби

Сьогодні ввечері, 5 листопада, у центрі Києва через масштабний прорив труби з гарячою водою на вулиці Саксаганського перекрили вулицю Еспланадну поруч зі станцією метро "Палац спорту". Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця подій.

Так, сьогодні вдень у Києві стався прорив труби з гарячою водою, через який всю вулицю залило окропом і постраждали дві машини.

Трохи пізніше стало відомо, що через аварію постраждали дві машини. За попередніми даними, водії транспортних засобів не постраждали.

Наразі на вулиці Еспланадній дозволяють рух лише громадському транспорту.

А в КМДА повідомили, що сталося пошкодження магістрального трубопроводу діаметром 700 мм

Як повідомляли Українські Новини, у зв'язку з проривом на вулиці Шота Руставелі змінені маршрути тролейбусів №№ 3, 9, 12, 14, 40, 40К і автобуса №69.

Також відомо, що це вже не перший прорив труби на даній ділянці. Так, 2 жовтня в Києві на перетині вулиць Шота Руставелі та Саксаганського стався прорив труби гарячого водопостачання, через який на перехресті обвалилася частина асфальту, утворилася яма, а проїжджу частину залило окропом.