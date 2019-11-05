подписаться на рассылку
24.55 24.9
27.2 27.8
˟
05 ноября 2019, вторник, 17:43 112
Происшествия 2019-11-05T18:03:17+02:00
Українські Новини
Прорыв трубы в центре Киева: на улице Саксаганского провалился асфальт

Прорыв трубы в центре Киева: на улице Саксаганского провалился асфальт

Горячая вода, Прорыв трубы, Транспортный коллапс
Прорыв трубы с горячей водой в центре Киева
Прорыв трубы с горячей водой в центре Киева

Из-за прорыва магистрального трубопровода, который произошел на ул. Шота Руставели в Киеве, провалился асфальт. Об этом сообщают Українські Новини.

Как сообщает пресс-служба КГГА, Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" начало ликвидацию повреждения.

По информации специалистов, произошло повреждение магистрального трубопровода диаметром 700 мм.

В зону повреждения попали 2 автомобиля.

Прорыв трубы с горячей водой в центре КиеваПрорыв трубы с горячей водой в центре Киева

По предварительным данным, водители не пострадали.

Автомобили эвакуировали.

Работники аварийной бригады оградили территорию повреждения.

О сроках устранения повреждения и предоставления услуг потребителям будет сообщено позже.

В связи с прорывом на улице Шота Руставели изменены маршруты троллейбусов №№ 3, 9, 12, 14, 40, 40К и автобуса №69.

Как сообщали Українськi Новини, 2 октября, в Киеве на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского произошел прорыв трубы горячего водоснабжения, из-за чего на перекрестке обвалилась часть асфальта, образовалась яма, а проезжую часть залило кипятком.

Также 4 ноября в центре Киева произошло частичное затопление на улице Пушкинской. 

Больше новостей о: Горячая вода Прорыв трубы Транспортный коллапс

Архив
Новости
Перекрытие улицы Эспланадной.
В час пик в Киеве частично перекрыли центр из-за масштабного прорыва трубы 18:15
На админгранице с оккупированным Крымом закроют КПВВ 18:08
Сломанная гитара уличного музыканта. Фото: ВОО
Во Львове сломали гитару уличного музыканта за русскоязычные песни 18:01
Завтра Зеленский поедет в Харьков назначать губернатором адвоката в деле "рюкзаков Авакова" 17:52
Прорыв трубы с горячей водой в центре Киева
Прорыв трубы в центре Киева: на улице Саксаганского провалился асфальт 17:43
больше новостей
Пенсионный фонд выплатил субсидии за сентябрь: сколько получили пенсионеры 06:20 Инфографика
Гривна обвалилась во вторник: официальный курс валют по НБУ 05:55
В Донецкой области десятки тысяч жителей останутся без воды: причины и сроки 22:43
Россия семь раз проигнорировала требование Украины по возвращению кораблей 15:32
Отмена акциза на автомобили: что предлагают депутаты 23:56
больше новостей
ГПУ уволила следователя, расследовавшего дело Богдана 19:13
Непродуманные шаги ведут к ухудшению инвестиционной привлекательности Украины, - политолог 17:49
Украина будет членом НАТО, - Столтенберг 20:32
Депутат Дубинский будет требовать вернуть в бюджет гигантские премии Коболева и других начальников "Нефтегаза" 09:19
НАБУ не будет обращаться в суд для ареста имущества Гладковского 16:29
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok