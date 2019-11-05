Прорыв трубы в центре Киева: на улице Саксаганского провалился асфальт

Из-за прорыва магистрального трубопровода, который произошел на ул. Шота Руставели в Киеве, провалился асфальт. Об этом сообщают Українські Новини. Как сообщает пресс-служба КГГА, Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" начало ликвидацию повреждения. По информации специалистов, произошло повреждение магистрального трубопровода диаметром 700 мм. В зону повреждения попали 2 автомобиля. Прорыв трубы с горячей водой в центре Киева По предварительным данным, водители не пострадали. Автомобили эвакуировали. Работники аварийной бригады оградили территорию повреждения. О сроках устранения повреждения и предоставления услуг потребителям будет сообщено позже. В связи с прорывом на улице Шота Руставели изменены маршруты троллейбусов №№ 3, 9, 12, 14, 40, 40К и автобуса №69. Как сообщали Українськi Новини, 2 октября, в Киеве на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского произошел прорыв трубы горячего водоснабжения, из-за чего на перекрестке обвалилась часть асфальта, образовалась яма, а проезжую часть залило кипятком. Также 4 ноября в центре Киева произошло частичное затопление на улице Пушкинской.