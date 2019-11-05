Прорыв трубы в центре Киева: на улице Саксаганского провалился асфальт

Прорыв трубы с горячей водой в центре Киева

Прорыв трубы с горячей водой в центре Киева

Из-за прорыва магистрального трубопровода, который произошел на ул. Шота Руставели в Киеве, провалился асфальт. Об этом сообщают Українські Новини.

Как сообщает пресс-служба КГГА, Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" начало ликвидацию повреждения.

По информации специалистов, произошло повреждение магистрального трубопровода диаметром 700 мм.

В зону повреждения попали 2 автомобиля.

Прорыв трубы с горячей водой в центре Киева

По предварительным данным, водители не пострадали.

Автомобили эвакуировали.

Работники аварийной бригады оградили территорию повреждения.

О сроках устранения повреждения и предоставления услуг потребителям будет сообщено позже.

В связи с прорывом на улице Шота Руставели изменены маршруты троллейбусов №№ 3, 9, 12, 14, 40, 40К и автобуса №69.

Как сообщали Українськi Новини, 2 октября, в Киеве на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского произошел прорыв трубы горячего водоснабжения, из-за чего на перекрестке обвалилась часть асфальта, образовалась яма, а проезжую часть залило кипятком.

Также 4 ноября в центре Киева произошло частичное затопление на улице Пушкинской.