Прорив труби в центрі Києва: на вулиці Саксаганського провалився асфальт

Прорив труби з гарячою водою в центрі Києва

Прорив труби з гарячою водою в центрі Києва

Через прорив магістрального трубопроводу, який стався на вул. Шота Руставелі в Києві, провалився асфальт. Про це повідомляють Українські Новини.

Як повідомляє прес-служба КМДА, Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" почало ліквідацію пошкодження.

За інформацією фахівців, сталося пошкодження магістрального трубопроводу діаметром 700 мм.

В зону пошкодження потрапили 2 автомобіля.

Прорив труби з гарячою водою в центрі Києва

За попередніми даними, водії не постраждали.

Автомобілі евакуювали.

Працівники аварійної бригади огородили територію пошкодження.

Про терміни усунення пошкодження та надання послуг споживачам буде повідомлено пізніше.

У зв'язку з проривом на вулиці Шота Руставелі змінені маршрути тролейбусів №№ 3, 9, 12, 14, 40, 40К і автобуса №69.

Як повідомляли Українські Новини, 2 жовтня, в Києві на перетині вулиць Шота Руставелі та Саксаганського стався прорив труби гарячого водопостачання, через який на перехресті обвалилася частина асфальту, утворилася яма, а проїжджу частину залило окропом.

Також 4 листопада у центрі Києва сталося часткове затоплення вулиці Пушкінської.