Розроблю та внесу законопроект про заборону вшанування осіб, які заплямували себе нацизмом, – нардеп Бужанський

Депутат Верховної Ради України Максим Бужанський (фракція "Слуга народу") має намір розробити та внести на розгляд парламенту законопроект про неприпустимість вшанування осіб, які служили в будь-яких військових і поліцейських підрозділах, що визнані Міжнародним військовим трибуналом в ході Нюрнберзького судового процесу злочинними організаціями, а також брали участь у Холокості.

Про це він заявив на своєму Telegram-каналі.

"Країна, немов гнійниками покривається пам'ятками та меморіальними дошками особам, назвемо це так, які незмиваємо заплямували себе нацизмом. Спробую розробити і внести до парламенту закон про неприпустимість вшанування в будь-якій формі тих, хто служив у будь-яких підрозділах визнаної Нюрнберзьким трибуналом злочинною організацією в цілому, СС, а так само брав участь у Холокості. А далі, нехай народні депутати України, країни, яка після Білорусі найбільш постраждалої від нацизму у Другій світовій війні, самі приймають рішення. По совісті. Нацизм, це така штука, що поруч ніяк. Ти або з ним, або проти. І абсолютно неважливо, скільки років пройшло, рік або триста", - написав народний депутат.

2 листопада нардеп Бужанський після демонтажу барельєфа маршала Жукова в Одесі закликав одеситів відстоювати пам'ятки міста, які дорогі для них. "...В Одесі, місті, м'яко кажучи, яке цілком негативно ставиться до відбивачів барельєфів, лампадки? Серйозно? Сподіваюся, що я неправий, але ви дайте пі@ди один раз відбивателям, і лампадки не знадобляться...", - написав він.

1 листопада Бужанський запропонував парламенту продовжити можливість викладання в середній школі російською мовою до вересня 2023 року. "Як ви пам'ятаєте, російськомовні школи повинні перейти на українську з 2020 року. А всі інші, з 2023. Це чисто дискримінаційна норма, і я вніс законопроект, усуває її. З 23-го, так з 23-го, так сказати", - написав народний депутат.