За втрату слідчими ГПУ матеріалів кримінальних справ взялося Держбюро розслідувань

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом втрати слідчими Генпрокуратури матеріалів кримінальних проваджень.

Про це на брифінгу повідомив директор ДБР Роман Труба, передають Українські Новини.

"Вчора ми отримали звернення щодо слідчих ГПУ, які допустили втрату матеріалів кримінальних проваджень", - сказав він.

Труба не уточнив, про втрату яких матеріалів йдеться.

За його словами, справу порушено за зверненням екс-заступника глави Адміністрації Президента Андрія Портнова.

Як повідомляли Українські Новини, 288 прокурорів Генеральної прокуратури не пройшли переатестацію.

22 жовтня Генпрокуратура звільнила начальника управління спецрозслідувань Сергія Горбатюка.

Тим часом Генеральна прокуратура має намір провести аудит діяльності управління спеціальних розслідувань. За словами генерального прокурора Руслана Рябошапки, за результатами аудиту стане ясно, чому так довго розслідуються справи щодо Євромайдану. Тоді Рябошапка сказав, що більш ніж 50 прокурорів подали документи в неналежній формі і їх чекає звільнення.