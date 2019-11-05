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  • Порошенко не вдається в бізнес після завершення президентського терміну, - президент Roshen Москалевський
05 листопада 2019, вівторок, 16:30 13
Економіка 2019-11-05T16:30:15+02:00
Українські Новини
Порошенко не вдається в бізнес після завершення президентського терміну, - президент Roshen Москалевський

Порошенко не вдається в бізнес після завершення президентського терміну, - президент Roshen Москалевський

Roshen, Петро Порошенко, кондитерські вироби, В'ячеслав Москалевський

Президент одного з найбільших виробників кондитерських виробів в Україні корпорації Roshen В'ячеслав Москалевський заявив, що колишній Президент Петро Порошенко не вдається в бізнес після завершення терміну президентських повноважень.

Про це Москалевський повідомив журналістам, передають Українські Новини.

"Порошенко перестав вникати в бізнес дуже давно. Він не заглиблюється в нього і зараз", - сказав він.

У свою чергу Москалевський вітає частину законодавчих ініціатив нової влади, зокрема скасування пайової участі забудовника в розвитку інфраструктури населеного пункту.

Також він зазначив, що отримував державні дотації за підтримки молочного напряму, хоча він вважає їх неефективним інструментом допомоги.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Порошенко дав комплементарне інтерв'ю своєму "5 каналу" про улюблені цукерки Roshen.

Влітку Roshen запустив бісквітний комплекс в Борисполі.

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