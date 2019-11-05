Порошенко не вдається в бізнес після завершення президентського терміну, - президент Roshen Москалевський

Президент одного з найбільших виробників кондитерських виробів в Україні корпорації Roshen В'ячеслав Москалевський заявив, що колишній Президент Петро Порошенко не вдається в бізнес після завершення терміну президентських повноважень.

Про це Москалевський повідомив журналістам, передають Українські Новини.

"Порошенко перестав вникати в бізнес дуже давно. Він не заглиблюється в нього і зараз", - сказав він.

У свою чергу Москалевський вітає частину законодавчих ініціатив нової влади, зокрема скасування пайової участі забудовника в розвитку інфраструктури населеного пункту.

Також він зазначив, що отримував державні дотації за підтримки молочного напряму, хоча він вважає їх неефективним інструментом допомоги.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Порошенко дав комплементарне інтерв'ю своєму "5 каналу" про улюблені цукерки Roshen.

Влітку Roshen запустив бісквітний комплекс в Борисполі.