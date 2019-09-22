Порошенко дал комплиментарное интервью своему "5 каналу" о любимых конфетах Roshen

Экс-президент Петр Порошенко, который прокомментировал якобы планируемый им "путч", дал интервью "5 каналу", в котором рассказал о своих любимых конфетах своей же кондитерской фабрики Roshen.

Так, зритель спросил у Порошенко, какие конфеты Roshen он любит больше всего.

Порошенко ответил, что его любимыми конфетами являются "Ромашка", "Бешеная пчелка" и "Красный мак".

"Мне не дают,ни того, ни того. Если у вас реклама разрешается, на "5 канале "можно ... Ешьте "Бешеную пчелку", - пошутил Порошенко.

Как сообщали Українськф Новини, в субботу, 7 сентября, когда состоялся масштабный обмен пленными, под Киевом в элитном конном клубе Equides прошел корпоратив для менеджеров корпорации Roshen (принадлежит Петру Порошенко - Ред.) в честь ее 23-летия. Назывался он Roshen Music Fest. Это традиционное мероприятие, которое корпорация экс-президента проводит с большим размахом. В прошлом году, на нем выступал, например, Монатик.

Отметим, что в состав корпорации Roshen входят Кременчугская, 2 Винницкие, Киевская кондфабрики, Мариупольская, которая на стадии ликвидации, а также Клайпедская кондитерская фабрика UAB Roshen (Литва) и фабрика Bonbonetti Choco (Венгрия); Винницкий молочный завод Roshen, законсервированная Липецкая фабрика (Россия).

Экс-Президент Петр Порошенко является конечным бенефициарным владельцем группы Roshen; в апреле 2016 года инвестиционная компания ICU заявила о завершении передачи в траст компании Rothschild Trust доли Порошенко в кондитерской корпорации Roshen.