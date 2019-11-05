Після перерахунку голосів ЦВК визнала депутатом Ради Рудика в окрузі №198

Центральна виборча комісія визнала обраним депутатом Верховної Ради на позачергових виборах 21 липня в одномандатному виборчому окрузі №198 у Черкаській області самовисуванця Сергія Рудика в результаті повторного встановлення результатів за рішенням суду.

Відповідний протокол був підписаний на засіданні ЦВК, передають Українські Новини.

28-29 жовтня ЦВК проводив перерахунок голосів в окрузі №198 за рішенням суду і встановив, що Рудик набрав 18 921 голосів виборців, його найближчий суперник, кандидат від партії "Слуга народу" Наталя Дяченко - 17 908 голосів.

Раніше протокол ЦВК за результатами виборів у 198-му окрузі, де переміг Рудик, скасував Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду, задовольнивши позов Дяченко.

48-річний Рудик народився в Чернівцях, проживає в місті Корсунь-Шевченківський Черкаської області.

Всього по округу №198 (Сміла, Кам'янське, Смілянський район, частина Черкаського району) балотувався 21 кандидат.

Рудик виграв вибори в Раду в 2014 році по цьому ж округу.

Як повідомляли Українські Новини, 28 жовтня Центральна виборча комісія (ЦВК) почала перераховувати голоси в одномандатному виборчому окрузі №198 у Черкаській області.

Раніше, в кінці серпня, офіційно був опублікований останній депутат Ради.