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28 октября 2019, понедельник, 20:40 264
Выборы 2019-10-28T20:40:10+02:00
Українські Новини
ЦИК пересчитывает голоса в одном из округов Черкасской области

ЦИК пересчитывает голоса в одном из округов Черкасской области

ЦИК, выборы в Верховную Раду, Пересчет голосов
ЦИК
ЦИК

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) начала пересчитывать голоса в одномандатном избирательном округе №198 в Черкасской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИКа, передают Українськi Новини.

На заседании ЦИК осуществлял полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного округа №198 на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады относительно повторного подсчета голосов избирателей ряда избирательных участков указанного округа.  

По состоянию на 18:00 члены ЦИКа пересчитали голоса на 15 избирательных участках.  

Председатель комиссии Олег Диденко отметил, что комиссия во исполнение решения суда должна повторно пересчитать голоса на 21-м избирательном участке.  

В заседании комиссии объявлен перерыв до 10:00 29 октября.  

Как сообщали Українськi Новини, в конце августа официально был опубликован последний депутат Рады.

Ранее, 16 августа, Центризбиром досрочно прекратил полномочия всего состава окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №210.    

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