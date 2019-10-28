ЦИК пересчитывает голоса в одном из округов Черкасской области

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) начала пересчитывать голоса в одномандатном избирательном округе №198 в Черкасской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИКа, передают Українськi Новини. На заседании ЦИК осуществлял полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного округа №198 на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады относительно повторного подсчета голосов избирателей ряда избирательных участков указанного округа. По состоянию на 18:00 члены ЦИКа пересчитали голоса на 15 избирательных участках. Председатель комиссии Олег Диденко отметил, что комиссия во исполнение решения суда должна повторно пересчитать голоса на 21-м избирательном участке. В заседании комиссии объявлен перерыв до 10:00 29 октября. Как сообщали Українськi Новини, в конце августа официально был опубликован последний депутат Рады. Ранее, 16 августа, Центризбиром досрочно прекратил полномочия всего состава окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №210.