Екс-заступник гендиректора заводу "Маяк" попався при отриманні $200 тис. хабара

Служба безпеки України затримала колишнього заступника генерального директора заводу "Маяк", який входить в державний концерн "Укроборонпром", при отриманні хабара в розмірі 200 тис. доларів.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.

"Екс-заступник генерального директора заводу "Маяк" обіцяв керівнику комерційної структури посприяти позитивному вирішенню з придбання майнового комплексу ВАТ "Завод "Маяк" через систему електронних торгів арештованим майном (СЕТАМ). Офіційно бізнесмен повинен був заплатити за комплекс у Києві лише 2 мільйони американських доларів", - сказано в ньому.

Правоохоронці затримали колишнього заступника гендиректора у відділенні банку в Шевченківському районі Києва під час передачі йому першої частини винагороди в сумі 200 тис. доларів.

В рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу, тривають обшуки на території заводу та в приміщенні Державної виконавчої служби Оболонського району.

Перевіряється причетність до операції нинішнього керівництва заводу.

Вирішується питання про оголошення фігуранту справи про підозру у скоєнні злочину.

Як повідомляли Українські Новини, "друг" Зеленського та Богдана вимагав $1,5 млн за призначення на держпосаду.

Також співробітника НБУ підозрюють в вимаганні $50 тис. хабара.