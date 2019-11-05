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05 листопада 2019, вівторок, 15:25 7
Силові структури 2019-11-05T16:45:02+02:00
Українські Новини
Екс-заступник гендиректора заводу "Маяк" попався при отриманні $200 тис. хабара

Екс-заступник гендиректора заводу "Маяк" попався при отриманні $200 тис. хабара

Укроборонпром, хабарництво, хабар чиновнику

Служба безпеки України затримала колишнього заступника генерального директора заводу "Маяк", який входить в державний концерн "Укроборонпром", при отриманні хабара в розмірі 200 тис. доларів.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.

"Екс-заступник генерального директора заводу "Маяк" обіцяв керівнику комерційної структури посприяти позитивному вирішенню з придбання майнового комплексу ВАТ "Завод "Маяк" через систему електронних торгів арештованим майном (СЕТАМ). Офіційно бізнесмен повинен був заплатити за комплекс у Києві лише 2 мільйони американських доларів", - сказано в ньому.

Правоохоронці затримали колишнього заступника гендиректора у відділенні банку в Шевченківському районі Києва під час передачі йому першої частини винагороди в сумі 200 тис. доларів.

В рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу, тривають обшуки на території заводу та в приміщенні Державної виконавчої служби Оболонського району.

Перевіряється причетність до операції нинішнього керівництва заводу.

Вирішується питання про оголошення фігуранту справи про підозру у скоєнні злочину.

Як повідомляли Українські Новини, "друг" Зеленського та Богдана вимагав $1,5 млн за призначення на держпосаду.

Також співробітника НБУ підозрюють в вимаганні $50 тис. хабара.

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