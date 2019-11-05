Співробітники Мін'юсту виявили ящики прихованої кореспонденції, - Малюська

Співробітники Міністерства юстиції виявили скриньки прихованої вхідної кореспонденції.

Про це йдеться в повідомленні міністра юстиції Дениса Малюськи в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Судячи з усього, на вхідній кореспонденції було встановлено корупційний фільтр: на деяких документах проставляли "мінус" і він приховувався, а потім і знищувався. Про деякі інші важливі документи повідомляли сторонніх зацікавлених осіб. А зовсім нікому не потрібний мотлох відразу брався в офіційну роботу", - написав він.

Малюська вказує, що майже всі документи було "відфільтровано" до його приходу в міністерство, але були й нові.

Він приносить свої вибачення тим, хто не отримав своєчасні відповіді на свої повідомлення та скарги.

Міністр юстиції повідомляє, що правоохоронні органи повідомлено про інцидент.

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