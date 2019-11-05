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  • Співробітники Мін'юсту виявили ящики прихованої кореспонденції, - Малюська
05 листопада 2019, вівторок, 15:07 24
Політика 2019-11-05T17:15:03+02:00
Українські Новини
Співробітники Мін'юсту виявили ящики прихованої кореспонденції, - Малюська

Співробітники Мін'юсту виявили ящики прихованої кореспонденції, - Малюська

Мін'юст України, Денис Малюська, Кореспонденція
Денис Малюська. Фото: Facebook/Міністерство юстиції
Денис Малюська. Фото: Facebook/Міністерство юстиції

Співробітники Міністерства юстиції виявили скриньки прихованої вхідної кореспонденції.

Про це йдеться в повідомленні міністра юстиції Дениса Малюськи в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Судячи з усього, на вхідній кореспонденції було встановлено корупційний фільтр: на деяких документах проставляли "мінус" і він приховувався, а потім і знищувався. Про деякі інші важливі документи повідомляли сторонніх зацікавлених осіб. А зовсім нікому не потрібний мотлох відразу брався в офіційну роботу", - написав він.

Малюська вказує, що майже всі документи було "відфільтровано" до його приходу в міністерство, але були й нові.

Він приносить свої вибачення тим, хто не отримав своєчасні відповіді на свої повідомлення та скарги.

Міністр юстиції повідомляє, що правоохоронні органи повідомлено про інцидент.

Як повідомляли Українські Новини, Мін'юст блокує перевірку посольствами довідок на отримання українцями іноземного громадянства.


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