Минюст блокирует проверку посольствами справок на получение украинцами иностранного гражданства

Государственные архивы оказались владельцами монополии на справки, необходимые украинцам для получения иностранного гражданства. Об этом сообщают "Наши гроши".

Отмечается, что выдачу справок в Украине установили по российскому образцу. В расследовании говорится о выдаче гражданам архивных справок об их рождении на территории определенной области, или о национальности предков. Эти справки нужны для получения гражданств других стран.



Например, в Черновицкой области берут взятки за справки, необходимые для получения гражданства Румынии. На Закарпатье берут взятки для венгерского гражданства.



Отмечается, что можно где угодно брать взятки о том, что ваша прабабушка была еврейкой, чтобы эмигрировать в Израиль.



При этом взятки с клиентов могут тянуть как за то, чтобы справку выдали вообще. Так и за то, чтобы ее выдали без достаточных на то оснований.



Было бы легко проверить правдивость данных, если бы украинские архивы были доступны широкой публике в оцифрованном виде. Достаточно просто предоставить исследователям доступ к документам, чтобы их оцифровать и сохранить для следующих поколений.



Иностранные посольства могли бы проверить информацию, но в Минюсте не разрешают оцифровывать документы, умудряясь перерисовывать запреты из российского законодательства. Одна из преград - это запрет предоставлять для копирования документы форматом больше А4 и сшитые в амбарные книги толщиной более 4 сантиметров. А именно такие толстые гроссбухи формата А3 и содержат в себе самые нужные исследователям данные.



"Архивный скандал" начался еще в 2016 году, когда архивные учреждения заставляли граждан платить за услуги, которые должны быть бесплатными. В частности, речь шла об услуге по "предоставлению документов для копирования техническими средствами пользователей".



Потом была принята новая редакция Порядка. По ней право на бесплатное получение архивных документов для самостоятельного копирования было сохранено. Но условия для такого копирования прописали так емко, что воспользоваться им - практически невозможно.



В апреле 2019 года исследователь- генеалог Краковский выиграл суд против Государственного архива Киевской области о неправомерном ограничении его права в копировании собственными техническими средствами документов, размер которых был на несколько сантиметров больше формата А4, а толщина корешка - чуть толще 4 см.



Кроме того, Краковский оспаривает приказ Министерства юстиции, которым в июне 2018 был утвержден спорный Порядок пользования документами НАФ.



В последние годы он и десятки других активистов благодаря возможности свободного копирования материалов отсканировали немало важной информации - она ​​изложена в общий доступ и дистанционно ею пользуются историки всего мира.



Для чего вставляют палки в колеса тем, кто пытается структурировать онлайн-базу архивных материалов? Вопрос риторический.



Как сообщали Українські Новини, ВР упростила получение гражданства Украины иностранцам, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины.



Ранее Путин упростил получение российского гражданства для жителей оккупированных территорий Донбасса.



Тем временем суд на Закарпатье не наказал мужчину за двойное гражданство.











