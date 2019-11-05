Журналісти хочуть бачити Авакова, Зеленського та Клименка на парламентських слуханнях з безпеки

За результатами опитування журналістів і співробітників засобів масової інформації, що було проведено Національною спілкою журналістів України (НСЖУ), журналістська спільнота хоче, щоб в парламентських слуханнях "Безпека діяльності журналістів в Україні: стан, проблеми та шляхи їх вирішення" взяли участь міністр внутрішніх справ Арсен Аваков (32% опитаних), Президент Володимир Зеленський (23%), глава Національної поліції Ігор Клименко (19%), голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова Нестор Шуфрич (14%) та генеральний прокурор Руслан Рябошапка (10%).

Про це повідомив голова НСЖУ Сергій Томіленко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Завтра - історичні парламентські слухання! Попередні слухання щодо свободи слова у Верховній Раді проходили аж 10 років тому!Опитали колег. Найбільші очікування по спікерах у журналістської спільноти - на інфографіці", - написав Томіленко.

Нагадаємо, 6 листопада комітет Ради з питань свободи слова проведе парламентські слухання "Безпека діяльності журналістів в Україні: стан, проблеми та шляхи їх вирішення".

1 листопада Комітет затвердив порядок проведення парламентських слухань.

Заплановані виступи голови Комітету Ради з питань свободи слова Нестора Шуфрича, журналіста "Укрінформу" Романа Сущенка, міністра культури, молоді та спорту Володимира Бородянського, голови НСЖУ Сергія Томіленка, виконавчого директора ГО "Інститут масової інформації" Оксани Романюк, голови Центру прав людини Zmina Тетяни Печончик, журналіста програми "Схеми" Радіо Свобода Михайла Ткача, правозахисника-медіаюриста Валерія Макеєва, заступника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка, глави Нацполіції Ігоря Клименка, прокурора Генеральної прокуратури Олександра Єгорова, т.в.о. начальника Управління комунікацій та друку Міністерства оборони Олександра Мотузяника, голови Комітету Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександра Ткаченка, голови Комітету Ради з питань правової політики Ірини Венедиктової.

Також візьмуть участь представники міжнародних організацій, а саме глава Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матильда Богнар, заступник голови Офісу Ради Європи в Україні Олена Литвиненко і директор представництва Freedom House в Україні Метью Шааф.

Крім того, в ході парламентських слухань висловлять свою думку журналісти, представники інститутів громадянського суспільства та народні депутати України.

У жовтні поточного року НСЖУ зафіксував 4 випадки застосування фізичної сили до журналістів при виконанні ними професійних обов'язків.

В цілому з початку 2019 року в Україні було зафіксовано 60 прояву фізичної агресії щодо журналістів.

Як повідомляли Українськi Новини, НСЖУ зафіксував 90 випадків фізичної агресії щодо журналістів в 2017 році, в зв'язку з чим запропонував Раді на слуханнях визнати тотальну безкарність за злочини проти журналістів.